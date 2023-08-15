2000磅炸彈震波影響戒護海巡艇　空軍：飛行員操作不精準將究責

▲曹進平15日回應F-16V射擊失誤事件。（圖／翻攝自國防部直播）

記者蘇晏男／台北報導

空軍9日在屏東九鵬外海空域實施對海轟炸訓練時，然一架F-16V戰機投擲時未能命中目標且距離目標區過遠，造成震波影響在旁戒護的海巡艇。對此，空軍參謀長曹進平今（15日）表示，當時飛行員操作、控制炸射諸元並不那麼精準，會按照操作程度究責，而督導人員也有部分違失，也將按事件經過做詳細檢討；另外，按海巡艇官兵說法，在目視範圍內都沒看到彈著，初步估計至少有幾海浬以上，不會是在海巡艇旁邊。

國防部15日上午舉行例行記者會，會中媒體關切上述F-16V戰機事件。曹進平表示，9日下午由嘉義基地的F-16V雙座機在九鵬空域實施實彈射擊任務，使用MK-84的2000磅炸彈，而當時任務機進的攻擊航向跟海巡警界艇、靶標在同一個軸線，所以感覺上會有對向海巡艇的情況。

曹進平指出，當時任務是飛行員操作、控制炸射諸元並不那麼精準，有部分的違失，造成彈著點距離實際的目標，偏得比較遠，但實際彈著點無法精確量測。另外，按照空軍對海巡艇官兵詢問的說法，海巡人員在目視範圍內都沒看到彈著，初步估計至少有幾海浬以上，不會是在海巡艇旁邊，惟實際操作內容跟細節，牽涉到戰術運用等，不做詳細評論。

針對飛行員懲處方面，曹進平說，這次除對海巡艇上的同仁表達歉意外，也對飛行員操作細節來做詳細檢討，操作人員因為在炸射諸元操控部分，比較不符合空軍規範，所以會按照操作程度究責，而督導人員也有部分違失，這部分都會按事件經過做詳細檢討。

曹進平強調，重點是這事件得到的教訓跟經驗，空軍將把這事情經過做詳細分析，作為後續同仁參考及後續戰備訓練主要案例。

國防部發言人孫立方表示，所有戰備訓練就是要找出問題，進一步提升整個戰力，相信空軍經過這次操演經驗，也會納為後續戰備訓練參考，類似狀況，空軍會整體改進後，全力避免再發生。