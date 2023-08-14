國軍F-16投擲「2000磅炸彈」差點炸戒護海巡艇　空軍道歉了

▲一架F-16V戰機投擲炸彈差點炸到戒護的海巡。圖為示意圖，非當事戰機。（示意圖／取自國防部發言人臉書）



記者林彥臣／綜合報導

空軍嘉義基地一架F-16V戰機，9日在屏東九鵬外海執行MK-84「2000磅通用炸彈」空對地投擲任務時，差點擊中一旁協助戒護的海巡署艦艇，事後更讓海巡官兵氣得在匿名粉絲頁上爆料。空軍司令部14日對此發表聲明道歉。

海巡官兵在「爆料海巡2.0」上發文指出，「巡防艇被國軍飛彈鎖定，在我艇旁邊爆炸！你有看過飛彈在你身邊爆炸嗎？距離非常近，搞得我就醫看精神科，現在耳邊不實傳來炸彈聲響，到底是幻聽還是我有病？等等下班再去看精神病，現在很害怕，只要上班我就發抖，每天跟我家人說可能等等就被飛彈炸死。」

台北市議員楊植斗也協助轉發表示，「駐地的朋友也向我訴苦，據說案發當時，海巡戒備的地方是安全區域，而空軍卻炸錯地方，海巡署長在事發隔天，馬上就去恆春處理輿情，因此沒有新聞報導，但海巡的士氣已降至低谷，由於沒有人關注，大家都害怕下次出任務時，會不會被空軍擊落……。」

空軍司令部14日表示，「隸屬嘉義基地F-16V型戰機，於8月9日下午1430時執行海空實彈射擊訓練通用炸彈投擲任務，未能命中目標且距離目標區過遠，造成震波影響海巡船艦，本軍深表歉意，已要求相關人員落實飛行前任務提示，並加強本職學能及模擬機程序演練，以提升訓練成效。」