　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國軍F-16投擲「2000磅炸彈」差點炸戒護海巡艇　空軍道歉了

▲▼國防部20日曝光F-16V戰機升空復飛照，重新投入攔截共機任務。（圖／取自國防部發言人臉書）

▲一架F-16V戰機投擲炸彈差點炸到戒護的海巡。圖為示意圖，非當事戰機。（示意圖／取自國防部發言人臉書）

記者林彥臣／綜合報導

空軍嘉義基地一架F-16V戰機，9日在屏東九鵬外海執行MK-84「2000磅通用炸彈」空對地投擲任務時，差點擊中一旁協助戒護的海巡署艦艇，事後更讓海巡官兵氣得在匿名粉絲頁上爆料。空軍司令部14日對此發表聲明道歉。

海巡官兵在「爆料海巡2.0」上發文指出，「巡防艇被國軍飛彈鎖定，在我艇旁邊爆炸！你有看過飛彈在你身邊爆炸嗎？距離非常近，搞得我就醫看精神科，現在耳邊不實傳來炸彈聲響，到底是幻聽還是我有病？等等下班再去看精神病，現在很害怕，只要上班我就發抖，每天跟我家人說可能等等就被飛彈炸死。」

台北市議員楊植斗也協助轉發表示，「駐地的朋友也向我訴苦，據說案發當時，海巡戒備的地方是安全區域，而空軍卻炸錯地方，海巡署長在事發隔天，馬上就去恆春處理輿情，因此沒有新聞報導，但海巡的士氣已降至低谷，由於沒有人關注，大家都害怕下次出任務時，會不會被空軍擊落……。」

空軍司令部14日表示，「隸屬嘉義基地F-16V型戰機，於8月9日下午1430時執行海空實彈射擊訓練通用炸彈投擲任務，未能命中目標且距離目標區過遠，造成震波影響海巡船艦，本軍深表歉意，已要求相關人員落實飛行前任務提示，並加強本職學能及模擬機程序演練，以提升訓練成效。」

海巡差點被國軍幹掉？ 近期軍方在枋寮演習 海巡署在一旁戒備的小艇 卻迎來震耳欲聾的衝擊波 原來是國軍的飛彈 在身邊爆炸 有隊員差點嚇暈 還有人上爆料海巡2.0 說自己得了幻聽 駐地的朋友也向我訴苦 據說案發當時 海巡戒備的地方是安全區域...

楊植斗發佈於 2023年8月13日 星期日
ET快訊
八字輕小心！3星座易與好兄弟「連線」
悶又顯腿粗！妹子嫌1穿搭：越來越不愛
她先天雙重陰道、子宮　奇蹟成功生女
結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨
不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發
快訊／父救11歲溺水兒遭滅頂　送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

國軍F-16投擲「2000磅炸彈」差點炸戒護海巡艇　空軍道歉了

國軍驚爆積欠中油40億元？綠委認了：今年預算8月已用光

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

國軍F-16投擲「2000磅炸彈」差點炸戒護海巡艇　空軍道歉了

國軍驚爆積欠中油40億元？綠委認了：今年預算8月已用光

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

本季5勝都搭張閔勛　黃子鵬久違勝投有暖心的話

越南開放申請「電子簽證」包含台灣　13國臨時停留期限延長至45天

YAMAHA「XSR900復古重機」推限量套件！經典彩繪、子彈頭一次滿足

300個名額半小完售！南北最難訂餐廳主廚聯手客座「每人2萬元」

39歲曾文鼎本屆瓊斯盃初登場！自身經驗傳授高中生國手

梁家榮滿貫砲！桃猿14比6電擊悍將　黃子鵬相隔78天奪勝投

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

矽統6營業日漲近3成　並列7檔注意股

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

軍武熱門新聞

國軍F-16炸彈差點炸海巡　空軍道歉了

國軍驚爆為監控共軍積欠中油40億元？

殲-20驅逐外機兩面包夾近距纏鬥

空軍上將涉共諜！　前司令驚傳二度見中共國安官員

國軍8/1人事異動　余劍鋒接陸官校長

山東艦遭美26架艦載機環形包圍　殲-15驅離

中科院爆重大軍購弊案！　天弓飛彈竟混陸零件

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

到東台灣之眼勞軍　沈一鳴途中罹難

俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰機

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

國共最後一戰　登步島戰役兩岸從此奠定

075艦甲板面積相當20座籃球場

更多熱門

相關新聞

紐時：中國艦機擾台　專家憂縮短反應時間

紐時：中國艦機擾台　專家憂縮短反應時間

美國「紐約時報」報導，過去1年來，中國不斷加大對台灣的軍事壓力，出動噴氣式戰機、無人機、轟炸機和其他飛機侵擾台灣的次數增加，並在台灣周邊部署各式威脅武器。

烏徵兵官員爆貪污！澤倫斯基：全部解職

烏徵兵官員爆貪污！澤倫斯基：全部解職

俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏急疏散37村居民

俄軍猛轟庫皮揚斯克　烏急疏散37村居民

士官長綠島釣魚不幸身亡　空軍不捨：將全力協助家屬善後

士官長綠島釣魚不幸身亡　空軍不捨：將全力協助家屬善後

憲兵擴編至1.1萬　退役少將見1事嚇壞

憲兵擴編至1.1萬　退役少將見1事嚇壞

關鍵字：

F-16MK-842000磅通用炸彈海巡軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面