　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本當代藝術家矢延憲司「船仔貓」　屏東看海美術館8／19登場

▲矢延憲司「船仔貓」，看海美術館8月19日登場 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲矢延憲司「船仔貓」，看海美術館8月19日登場 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

被譽為日本「大阪三寶」之一的「船貓」8月19日起在屏東縣車城海口港「看海美術館」展出；藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）以獨特的藝術風格和富有想像力的創作享譽國際，將為台灣觀眾帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗。

矢延憲司現任京都藝術大學教授，是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題。尤其他小時候目睹大阪萬博會科幻建築的輝煌展示，最終變成廢墟景象的過程，後來成為他創作的靈感，啟發他思考「現代社會的生存」議題，他甚至親自前往俄羅斯的車諾比核災廢墟進行考察，所以他的創作總是傳達出對科技未來末日的關心，在日本國內外贏得極高的評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲矢延憲司「船仔貓」，看海美術館8月19日登場 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲矢延憲司「船仔貓」，看海美術館8月19日登場 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

傳播暨國際事務處指出，矢延在大阪中之島美術館展出的「船貓」，與萬博遺跡的「太陽塔」怪獸、以及安藤忠雄的「青蘋果」，是大阪最著名且最受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪三寶」，這次非常難得來到國境之南展出，也是矢延憲司首次在台灣展覽。

船貓是什麼？船貓又稱為「水手貓」，自古以來許多貿易、探險和海軍船隻上常可見到貓咪，因為對長期在海上航行的船舶來說，囓齒動物是危險的，可能會損壞船上設備、威脅船員的食物，也可能對船上貨物造成經濟損失，甚至是疾病的來源。船貓除了保護船貨免於老鼠的侵害，同時也陪伴遠離家鄉的水手渡過海上漫長又寂寞的日子，給船員們帶來家的感覺及心靈上慰藉。

「船貓」系列是矢延憲司的代表作，靈感來自於大阪港口城市的特色，他以大阪的歷史背景和文化為靈感，創造出一個充滿幻想和療癒力量的世界。在這個系列中，貓咪化身為船上的守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞出希望、愛與關懷的信息。

這次展覽，矢延憲司特別帶來了三個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，包括高達3.7公尺全身發出金屬光芒的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、純白夢幻的「船首像」以及慵懶的「宇宙睡貓」。而現場也並展出他的藏家手稿等，作品總價值超過2億日幣。

「SHIPʼS CAT in Pingtung 船仔貓屏東展」，展期自8月19日起至11月19日止。更多展覽資訊請至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「SHIPʼS CAT in Pingtung」船仔貓屏東展官網( https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat) 查詢。

ET快訊
快訊／曾治豪結婚了！　辣妻是「初代黑澀會美眉」
護理師見「快篩3條線」嚇呆！醫曝原因　驚喊：還一次2個
DJ SODA怒了！最惡劣是她「用力揉捏我的右胸」　公開鐵證
越南開放電子簽「包括台灣」　費用、申請方式一次看
中華隊奪金國手搭機猝死！　友嘆：一生戰績彪炳
「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在
福原愛最慘被國際通緝沒在怕！「收入仍破億」過富婆生活
「3學群」缺最多！　分發入學缺額創10年次高
麥當勞「超殺優惠券」爽吃35天！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

基隆老大公廟今晚點亮「起燈腳」　千盞普渡公燈揭中元祭序幕

翻轉傳統娛樂：新北青年局帶您到台北 101「双融域」了解沉浸式光影展技術！

連迎4天大雨　「低壓雨彈襲台」時間變長了！中南部濕到整片發黃

村子突公告抽血檢查！她揭「雲林登革熱失控」慘況：奶奶也確診

沒電鍋也可以煮白米飯　農糧署教戰3步驟「微波爐煮飯法」

高鐵「無障礙座位」車票　手機APP、超商、自動售票機也能取票

分發入學缺額創10年次高　管理、財經、外語學群學生缺最多

南霸天「茶の魔手」北伐中壢排爆！店員泡到手軟　台南人震驚

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

基隆老大公廟今晚點亮「起燈腳」　千盞普渡公燈揭中元祭序幕

翻轉傳統娛樂：新北青年局帶您到台北 101「双融域」了解沉浸式光影展技術！

連迎4天大雨　「低壓雨彈襲台」時間變長了！中南部濕到整片發黃

村子突公告抽血檢查！她揭「雲林登革熱失控」慘況：奶奶也確診

沒電鍋也可以煮白米飯　農糧署教戰3步驟「微波爐煮飯法」

高鐵「無障礙座位」車票　手機APP、超商、自動售票機也能取票

分發入學缺額創10年次高　管理、財經、外語學群學生缺最多

南霸天「茶の魔手」北伐中壢排爆！店員泡到手軟　台南人震驚

蔣市府首位官員被撤換！公園處長因性騷案遭調職　蔣萬安：先讓她離開

DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」　主辦方首發聲「犯人已鎖定」提刑事告訴

律師願「ALL IN賭高虹安有罪」　舉2理由：不會用政治迫害形容

張藝興對女舞者「頂胯下編排」惹議！　猥瑣 vs. 常見陸網掀正反論戰

AI推升散熱需求　美系外資調高奇鋐目標價至380元

挺進偏鄉教養院義剪　台南志工服務城鄉零距離

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

遊歐意外事故頻傳　外交部強烈建議加保醫療險

快訊／賀一航兒曾治豪結婚了！　辣妻是「初代黑澀會美眉」超美臉蛋曝

和泰國紅毛猩猩齊拍照　男遭瘋狂親臉＋偷桃XD

生活熱門新聞

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看：太過真實

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

公東高工賣地求生存！善心買家出手了

更多熱門

相關新聞

美日韓元首18日大衛營會面　將宣布聯合倡議

美日韓元首18日大衛營會面　將宣布聯合倡議

美方高層指出，美國、日本、南韓元首將在本周五（18日）於大衛營會面，三方宣布一系列聯合倡議，範圍涵蓋科技、教育與國防。

無印良品防水包成「MM6平替款」

無印良品防水包成「MM6平替款」

美國隊血洗日本　3戰勝分破180分

美國隊血洗日本　3戰勝分破180分

惠譽調降美信評　對台日影響有限

惠譽調降美信評　對台日影響有限

秋田犬睡樣超萌！牠揉眼抵擋睡意

秋田犬睡樣超萌！牠揉眼抵擋睡意

關鍵字：

日本船貓車城看海美術館矢延憲司

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面