日本當代藝術家矢延憲司「船仔貓」　屏東看海美術館8／19登場

▲矢延憲司「船仔貓」，看海美術館8月19日登場 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

被譽為日本「大阪三寶」之一的「船貓」8月19日起在屏東縣車城海口港「看海美術館」展出；藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）以獨特的藝術風格和富有想像力的創作享譽國際，將為台灣觀眾帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗。

矢延憲司現任京都藝術大學教授，是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，擅長用幽默的藝術手法來表達社會議題。尤其他小時候目睹大阪萬博會科幻建築的輝煌展示，最終變成廢墟景象的過程，後來成為他創作的靈感，啟發他思考「現代社會的生存」議題，他甚至親自前往俄羅斯的車諾比核災廢墟進行考察，所以他的創作總是傳達出對科技未來末日的關心，在日本國內外贏得極高的評價。

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傳播暨國際事務處指出，矢延在大阪中之島美術館展出的「船貓」，與萬博遺跡的「太陽塔」怪獸、以及安藤忠雄的「青蘋果」，是大阪最著名且最受歡迎的公共藝術作品，被譽為「大阪三寶」，這次非常難得來到國境之南展出，也是矢延憲司首次在台灣展覽。

船貓是什麼？船貓又稱為「水手貓」，自古以來許多貿易、探險和海軍船隻上常可見到貓咪，因為對長期在海上航行的船舶來說，囓齒動物是危險的，可能會損壞船上設備、威脅船員的食物，也可能對船上貨物造成經濟損失，甚至是疾病的來源。船貓除了保護船貨免於老鼠的侵害，同時也陪伴遠離家鄉的水手渡過海上漫長又寂寞的日子，給船員們帶來家的感覺及心靈上慰藉。

「船貓」系列是矢延憲司的代表作，靈感來自於大阪港口城市的特色，他以大阪的歷史背景和文化為靈感，創造出一個充滿幻想和療癒力量的世界。在這個系列中，貓咪化身為船上的守護者，或科幻或現代，凝視著觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞出希望、愛與關懷的信息。

這次展覽，矢延憲司特別帶來了三個全新的「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，包括高達3.7公尺全身發出金屬光芒的「SHIPʼS CAT (Ultra Muse)」、純白夢幻的「船首像」以及慵懶的「宇宙睡貓」。而現場也並展出他的藏家手稿等，作品總價值超過2億日幣。

「SHIPʼS CAT in Pingtung 船仔貓屏東展」，展期自8月19日起至11月19日止。更多展覽資訊請至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「SHIPʼS CAT in Pingtung」船仔貓屏東展官網( https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat) 查詢。