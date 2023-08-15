知名女主播「遭貼身尾隨1hr」噁男直勾勾緊盯…1細節網狂勸：快報警

▲大陸女主持人梁田。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女主持人梁田8月14日發布影片自曝，在地鐵被陌生男子騷擾的事情，引發網友熱議。她怒控，近日和閨蜜出門時，在地鐵上被一名陌生的猥瑣男尾隨了將近1個小時，「男子一直站在自己身邊，並用一種噁心的目光偷看我，就算我無數次地背過去，不想讓他看我，他都有膽量繞到我正前方，或直視，或偷瞄，或通過玻璃反射偷看我……。」

後來在換乘時，梁田和自己的朋友故意讓男子先走，她們走反方向，「但沒想到一回頭，男子又跟在了我們身後。從害怕到噁心再到最後的憤怒，我直接拿著手機對著他拍，但他也居然坐到我們正前方，還假裝不經意地拿出手機偷拍我……。」

雖然該男子並沒有對她動手動腳，但他這番不禮貌的行為，也讓梁田感受到了騷擾。梁田也提醒女性朋友要注意個人安全，要學會自我保護。

不少網友也紛紛留言，「遇上這樣的事，一點不用怕，在地鐵這樣的公開場合裡可以勇敢地呼救，然後直接撥打電話報警。」

▲網友呼籲快報案。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

梁田1989年10月2日出生於遼寧省瀋陽市，畢業於中國傳媒大學，大陸女主持人、演員。2008年，梁田以專業課全國第一的成績考入中國傳媒大學播音主持藝術學院08級本科班。2011年，在第六屆CCTV電視節目主持人大賽中獲得全國11強並獲得優秀獎。2012年，她簽約湖南衛視，並逐漸發展成為「芒果四小花」之一。

多次主持央視春晚的知名主持人周濤曾表示，「自己一直關注著梁田，可以看出梁田是一個主持綜藝節目的好苗子。」所以在梁田臨近畢業，她還想著能不能幫她簽約央視，沒想到，梁田早早被湖南衛視搶走了。

自從離職湖南衛視後，梁田「從頭出發」，給自己染了一個新髮色，整個人也變得活潑開朗了許多。至於離職的原因，梁田此前也發文表示在台期間，「曾經焦慮到整夜無眠，以至於不得不尋求醫生的幫助，所以她決定尋找人生新的可能性。」