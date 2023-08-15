　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

知名女主播「遭貼身尾隨1hr」噁男直勾勾緊盯…1細節網狂勸：快報警

▲▼大陸女主持人梁田。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲大陸女主持人梁田。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女主持人梁田8月14日發布影片自曝，在地鐵被陌生男子騷擾的事情，引發網友熱議。她怒控，近日和閨蜜出門時，在地鐵上被一名陌生的猥瑣男尾隨了將近1個小時，「男子一直站在自己身邊，並用一種噁心的目光偷看我，就算我無數次地背過去，不想讓他看我，他都有膽量繞到我正前方，或直視，或偷瞄，或通過玻璃反射偷看我……。」

後來在換乘時，梁田和自己的朋友故意讓男子先走，她們走反方向，「但沒想到一回頭，男子又跟在了我們身後。從害怕到噁心再到最後的憤怒，我直接拿著手機對著他拍，但他也居然坐到我們正前方，還假裝不經意地拿出手機偷拍我……。」

雖然該男子並沒有對她動手動腳，但他這番不禮貌的行為，也讓梁田感受到了騷擾。梁田也提醒女性朋友要注意個人安全，要學會自我保護。

不少網友也紛紛留言，「遇上這樣的事，一點不用怕，在地鐵這樣的公開場合裡可以勇敢地呼救，然後直接撥打電話報警。」

▲▼大陸女主持人梁田。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲網友呼籲快報案。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

梁田1989年10月2日出生於遼寧省瀋陽市，畢業於中國傳媒大學，大陸女主持人、演員。2008年，梁田以專業課全國第一的成績考入中國傳媒大學播音主持藝術學院08級本科班。2011年，在第六屆CCTV電視節目主持人大賽中獲得全國11強並獲得優秀獎。2012年，她簽約湖南衛視，並逐漸發展成為「芒果四小花」之一。

多次主持央視春晚的知名主持人周濤曾表示，「自己一直關注著梁田，可以看出梁田是一個主持綜藝節目的好苗子。」所以在梁田臨近畢業，她還想著能不能幫她簽約央視，沒想到，梁田早早被湖南衛視搶走了。

自從離職湖南衛視後，梁田「從頭出發」，給自己染了一個新髮色，整個人也變得活潑開朗了許多。至於離職的原因，梁田此前也發文表示在台期間，「曾經焦慮到整夜無眠，以至於不得不尋求醫生的幫助，所以她決定尋找人生新的可能性。」

ET快訊
快訊／曾治豪結婚了！　辣妻是「初代黑澀會美眉」
護理師見「快篩3條線」嚇呆！醫曝原因　驚喊：還一次2個
DJ SODA怒了！最惡劣是她「用力揉捏我的右胸」　公開鐵證
越南開放電子簽「包括台灣」　費用、申請方式一次看
中華隊奪金國手搭機猝死！　友嘆：一生戰績彪炳
「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在
福原愛最慘被國際通緝沒在怕！「收入仍破億」過富婆生活
「3學群」缺最多！　分發入學缺額創10年次高
麥當勞「超殺優惠券」爽吃35天！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

48歲女子成麻將主播月入12萬　靠一張「證書」成功應聘

陸房產龍頭接連爆雷　官員喊話：問題是階段性的「有望逐步化解」

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」　球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

數字連三個月破新高　大陸：將暫停公布「青年失業率」

陸官員再強調：中國經濟當前不存在通縮　下階段也不會！

危機爆不停！陸國有房企也暴雷　遠洋集團爭取豁免違約

美國簽對華投資禁令　華爾街日報：中國反擊手段和意願有限

知名女主播「遭貼身尾隨1hr」噁男直勾勾緊盯…1細節網狂勸：快報警

紐頓集團注資恆大汽車5億美元　陸籍創辦人年僅41歲...總部設在杜拜

外企憂《反間諜法》　陸商務部：合法經營不需擔心

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

48歲女子成麻將主播月入12萬　靠一張「證書」成功應聘

陸房產龍頭接連爆雷　官員喊話：問題是階段性的「有望逐步化解」

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」　球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

數字連三個月破新高　大陸：將暫停公布「青年失業率」

陸官員再強調：中國經濟當前不存在通縮　下階段也不會！

危機爆不停！陸國有房企也暴雷　遠洋集團爭取豁免違約

美國簽對華投資禁令　華爾街日報：中國反擊手段和意願有限

知名女主播「遭貼身尾隨1hr」噁男直勾勾緊盯…1細節網狂勸：快報警

紐頓集團注資恆大汽車5億美元　陸籍創辦人年僅41歲...總部設在杜拜

外企憂《反間諜法》　陸商務部：合法經營不需擔心

DJ SODA遭襲胸列「日本之恥」　主辦方首發聲「犯人已鎖定」提刑事告訴

律師願「ALL IN賭高虹安有罪」　舉2理由：不會用政治迫害形容

張藝興對女舞者「頂胯下編排」惹議！　猥瑣 vs. 常見陸網掀正反論戰

AI推升散熱需求　美系外資調高奇鋐目標價至380元

挺進偏鄉教養院義剪　台南志工服務城鄉零距離

42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

台大分發入學管道佔比全國第二　校方：明年申請入學擬增至5成

遊歐意外事故頻傳　外交部強烈建議加保醫療險

快訊／賀一航兒曾治豪結婚了！　辣妻是「初代黑澀會美眉」超美臉蛋曝

22歲酒駕累犯男嗨玩上路　馬路中間倒下「就地休息」酒測0.7破表

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

挖古墓突下大雨「3人中毒亡」盜墓團6人自首

陸女運動員性別被質疑！傳遭取消世界排名

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

陸男1原因被緬甸詐團拒收　回國下場更慘

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

18歲兒沉迷女主播5個月刷光家產！爸氣到癌末慘無錢治

爬山巧遇保育神獸！專家判定是大橘：吃太胖

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

知名女主播遭貼身尾隨1hr！1細節網狂勸：快報警

工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　遭質疑傷害文物

陸認定台灣聚碳酸酯傾銷　明起徵收保證金

東莞動物園上百架無人機集體墜落　所幸無人受傷

「男扮女」參賽？陸選手長髮近照曝光

更多熱門

相關新聞

張齡予當媽改變「老公大崩潰」！

張齡予當媽改變「老公大崩潰」！

張齡予主持三立台灣台健康資訊節目《健康零距離》，來賓包括藝人徐小可、小兒科醫師麥建方等人，聊「兒童玩樂危機」，張齡予表示自己小孩雖然八個月還不會走路，但身體最近抽高很快，不但衣服得買到1歲寶寶的大小，原本預計要給他睡到一歲半的小床也快頭頂天腳頂地塞不下了，必須把嬰兒床再換新，因此家裡空間變得更擁擠。

中嘉主播夏令營結業式

中嘉主播夏令營結業式

白癡公主+女警秀防身術　防跟蹤性騷

白癡公主+女警秀防身術　防跟蹤性騷

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」性侵！19歲心理受創

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」性侵！19歲心理受創

人夫迷戀小8歲女同事　「跟監筆記」嚇壞她

人夫迷戀小8歲女同事　「跟監筆記」嚇壞她

關鍵字：

主播主持人跟騷梁田

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面