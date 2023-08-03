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中嘉主播夏令營結業式　27學員粉墨登場報新聞

▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解，27位小學員也在3日結業式當天，登上主播台報新聞，將夏令營的學習成果，自信展現。

▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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2023新視代主播夏令營，2天的活動，為學員安排了精彩又豐富的媒體相關課程，活動首日特別邀請鉅瀚商業攝影郭聰南老師以及南台科大黃瓊儀老師，手把手教導學生拍攝微觀攝影。及認識AI科技，並派出秦碧純、郭文吉兩位主播與學生分享採訪經驗談，精彩內容，讓每位學員都收穫滿滿。

▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學員王妍蓁表示，去年參加主播營就覺得活動很有趣，所以知道今年還有舉辦的時候，就跟爸媽說要再來參加。陳泓佑及蔡宸鎧則表示，上完攝影課後才知道原來燈光也很重要，回家後要用在夏令營學習到的技術，幫家人拍好看的照片。除了影像課程以外，當然也有聲音的部分，主辦單位這次也邀請到勝利廣播電台主持人蘇芳芸親自獻"聲"授課。中嘉寬頻也在課程中規劃媒體識讀分享，培養學生媒體素養。

▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）

結業式前，主辦單位特別帶領所有學員探訪雙子星電視台，並實際體驗每個新聞製播流程，而學生們最期待的就是親自上主播台報新聞！中嘉寬頻｜三冠王．雙子星總經理陳建村表示，感謝這次所有同學的參與，相信每個人都獲益良多，明年我們會再續辦新視代主播夏令營活動，開設更多有趣的課程。

▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2023新視代主播夏令營，經過兩天豐富的媒體相關課程學習，每位學員全都收穫滿滿，對媒體工作更加瞭解。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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