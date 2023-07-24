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人夫迷戀小8歲女同事！「跟監筆記」嚇壞她...傳訊：是我不正常

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲新竹已婚黃姓男子不顧女同事拒絕，頻頻傳訊息騷擾還跟蹤她。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／新竹報導

已婚黃姓男子迷戀小他8歲的女同事，不僅經常傳送長篇訊息騷擾，還在辦公室外暗巷埋伏堵她，不管女同事發現後驚喊「不要跟著我」，仍持續尾隨，被女同事告上法院。新竹地院查看監視器畫面和雙方訊息，認為黃男犯行屬實，依犯跟蹤騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決指出，黃姓男子雖已婚，卻不斷用LINE聯絡邀約女同事小嘉(化名)，但都被小嘉婉拒，表示「我下班之後都會安排自己的事情，不希望被打擾」。黃男仍不放棄，頻頻傳送許多訊息說「一直以來都是我傳訊息給你，或許是我太不正常了(太想把你當差8歲的妹妹愛護)」、「證明我真的care妳，我是有做筆記的，愛肉桂、獅潭仙草、愛吃辣(麻辣鍋)、綠豆冰……喜一般無糖豆漿(不愛濃的)、巧克力。」、「疫情期間除了我太太及家人外，不時就會想到妳」、「我自己想疏遠妳，以後才不會難過，請妳見諒，寫書法想好好的忘記妳，讓心靜下來」，讓小嘉不堪其擾。

黃男見小嘉反應冷淡，竟還在去年12月23日下班時在辦公室外的暗巷埋伏，等待小嘉出現後就從暗處衝出靠近她，嚇得小嘉驚喊「不要跟著我」後，黃男假裝離開，實則繼續跟蹤、尾隨小嘉，最後被小嘉2度發現喝斥，才悻悻然離開。小嘉心中害怕，報警處理。

法官查看監視器和雙方訊息後，認為黃男為滿足私慾，違反小嘉意願反覆騷擾，迄今都沒和小嘉和解，依犯跟蹤騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。全案還可上訴。

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