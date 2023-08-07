獨／這次沒放鳥！Toyz捲妨害名譽案遭通緝　今獨自現身地檢署

▲網紅Toyz劉偉健遭人提告妨害名譽遲遲未到案，一度被發布通緝，今（7日）他乖乖現身士林地檢署開庭。（圖／資料照／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

網紅Toyz（本名劉偉健）去年發影片，大聊前偶像團體成員與女網紅間糾紛，遭女方提告妨害名譽，但劉經檢方傳喚卻屢次未到，本月1日被發布通緝，其經紀人表示，是因檢方傳票寄到舊地址，因此未收到，上週四也到派出所製作完筆錄，撤銷通緝。對此，Toyz今（7日）獨自一人低調現身士林地檢署開偵查庭。

今（7日）約10時許，Toyz穿灰色上衣配卡其七分褲及白色球鞋，獨自拿著傳票緩慢走到地檢署服務台詢問偵查庭樓層，等待開庭期間，他則坐在椅子上低頭不斷滑手機，疑怕被認出來，直到法警點呼名字他才抬頭走入偵查庭，庭訊約不到30分鐘即結束。

而Toyz目前是以妨害名譽罪「他」字號進行偵查，若檢方認犯罪成立，則由他字案改簽分為偵字案續予偵查，並依偵查結果，提起公訴或不起訴處分；而妨害名譽屬告訴乃論，期間雙方達和解，告訴人遞撤告狀，或透過開庭陳述並經檢察官記明筆錄，此案即結案。

坐擁大量粉絲Toyz，2021年涉販賣和購買大麻煙彈，遭台中地院依毒品罪刑4年2個月有期徒刑，全案上訴中，近日又驚爆他涉刑案，可說是人紅是非多。