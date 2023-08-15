48歲女子成麻將主播月入12萬　靠一張「證書」成功應聘

▲大陸一名48歲女成功應聘麻將主播月收入12萬。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

四川成都一名48歲王女成功應聘成為麻將主播，每個月能賺到3萬人民幣（約12萬元新台幣）。這位女士之前一直從事文職工作，看到麻將主播的招聘消息後，因擁有「麻將等級證書」，想說可以試一試，沒想到竟然通過面試，成功拿到這份工作。

據大陸媒體報導，王女平時就喜歡打麻將，前陣子剛好看到一家網路公司在招聘麻將主播，須具備麻將技能和等級證書，月薪3萬（約12萬元新台幣）。王女覺得自己符合條件，毫不猶豫地投了履歷，成功拿下這份工作。

麻將運動技術等級評定證書是由麻將聯盟和棋院杭州分院麻將運動技術等級評定中心頒發的。根據《麻將運動技術技能等級評定管理辦法》，任何一位普通麻將愛好者都可以成為註冊運動員。而且入門門檻很低，只需在線進行簡單的麻將知識答題，答對70%以上即可註冊。

王女的工作內容是在網路平台上直播打麻將的過程，同時與觀眾互動和分享心得，每天工作6小時，每週休息1天。她說，她非常喜歡這份工作，因為可以做自己喜歡的事情，還可以認識志同道合的朋友。她還說，不僅可以賺錢養家，還可以提升自己的麻將水平和知識。

王女的老闆是一位年輕的創業者，老闆說，之所以想招聘麻將主播，是因為他發現麻將在網路上有市場和需求。還說，麻將不僅是一種遊戲，也是一種文化和藝術。他希望通過網路平台，能夠讓更多人了解和喜愛麻將，從中認識麻將的價值和意義。老闆表示，王女是他心目中的裡想人選，因為她有著豐富的麻將經驗和熱情的態度。