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賴清德登《彭博》封面人物　「盼國際正視台灣是民主國家」

▲▼副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，訪問內容今（15日）於《彭博新聞》播出。賴清德表示，「和平是我們的目的地，民主是我們的指南針」，台海問題嚴肅且複雜，必須以理性、穩健的態度來面對，讓國家能在區域變局中順利往前走，希望國際社會正視台灣是一個民主國家，跟國際陣營追求共同的價值，台灣也很樂意為國際社會作出貢獻。

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播，時值賴清德從美國紐約過境，飛抵友邦巴拉圭訪問，此外，賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物，以「他盼領導台灣。但他能否維護和平？」（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace？）為題進行報導。

賴清德在專訪時表示，「和平是我們的目的地，民主是我們的指南針」，未來將加深與理念相近民主國家的合作，共同維護區域和平；文章並敘述任何兩岸衝突機率頗低，賴清德將致力維持台海現狀及穩健提升台灣安全。

專訪當中，賴清德帶領《彭博商業周刊》總編輯Joel Weber等採訪團隊返回其故鄉萬里，介紹個人成長背景，包括提及到曾在樸實家庭長大，瞭解一般家庭生活的困難，從擔任醫生到從政生涯，一路來皆希望能為人民服務，照顧更多台灣人民；未來若有機會擔任總統，一定會將人民的利益放為第一優先，帶領國家持續進步，造福人民能夠安居樂業。

在經濟發展議題上，賴清德表示，台灣擁有壯大的半導體及資通訊產業，但也有許多隱形冠軍佔有國際上很大的市場，未來致力展開全球合作，幫助台灣的企業根留台灣、佈局全球、行銷全世界，讓台灣的企業能夠成為日不落國，而同時也會加以重視經濟安全，除了保有台灣在全球供應鏈的重要地位，也要加快推動多元貿易，強化台灣的經濟韌性。

在青年議題上，賴清德表示，年輕人是國家的未來，政府有責任，候選人也有義務來針對青年關心的就學、就業、居住及成家等議題提出政策。賴清德強調，日前他已提出公私立大學學雜費差距縮短、投資青年就業方案等對策，也就居住問題推動囤房稅、加快興建社會住宅，以及擴大補助青年安心成家優惠方案等具體作法，以回應當前挑戰。

而在區域情勢方面，賴清德表示，台灣的安全問題值得全球關注，維持台海及印太的穩定也符合世界各國的共同利益，未來將延續蔡英文總統的四個堅持，並以四大支柱為行動方案，積極貢獻兩岸的和平現狀。同時也會與民主夥伴合作穩固邦交國、推廣台灣國際參與、展開產業鏈的進一步合作，並共同維護印太地區和平穩定。

賴清德強調，這場選舉分為兩條路線，一個為與國際持續交流合作、深化民主的道路；另一個為往回頭走，接受一個中國的原則，然後跟中國站在一起。他說，他永遠歡迎與對岸共同推展和平的機會，但在北京未放棄武力企圖之前，會持續提升國防能量，以及與民主夥伴並肩嚇阻來自對岸的各項挑戰，他有決心捍衛國家利益，也有維持區域穩定的責任。

《彭博新聞》是美國主要媒體之一，旗下《彭博商業周刊》歷史悠久，是全球具有權威性的時事及商業雜誌。賴清德是在美國總統拜登、前總統川普及歐巴馬、法國總理馬克宏，以及加拿大總理杜魯道後，最新一位登上《彭博商業周刊》封面的世界領袖，也是首位以封面故事獲得報導的亞太領袖。《彭博電視台》也同步播出本專訪的新聞剪輯。

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