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大陸 大陸焦點 特派現場

挖遼金古墓「突下大雨」3人中毒亡　盜墓團6人自首投案

▲▼ 鏟子,挖土。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸9人盜墓團遇上突發事故導致3人死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名陳姓男子找8人組成盜墓團，到內蒙古自治區赤峰市敖漢旗盜一處遼金古墓。沒想到，其中3人中毒身亡，陳男等人知道事跡敗露後便自首投案。對此，內蒙古赤峰市敖漢旗人民法院分別被判處10個月到1年8個月不等的有期徒刑，並處相應罰金。

綜合陸媒報導，陳姓男子2022年端午節前夕，帶著郎姓、錢姓等5人先到敖漢旗某地附近山上盜掘古墓，但因下大雨而停手；隨後，陳男召集更多人、購買工具，又於一個月後前往古墓盜墓。

陳男等9人分工明確，包含在外圍輸送物資、送飯、在洞口抬土、卸土，以及有3人在洞內輪流挖掘。然而，挖掘過程中又下起了雨，盜墓團使用汽油抽水設備，想將洞穴內的積水抽出，卻因設備在洞穴內產生大量的一氧化碳，導致3人中毒身亡，而陳男等人見鬧出人命，便向公安機關投案。

法院認為，被告人錢姓男子等6人夥同他人違反國家文物管理制度，私自秘密挖掘具有歷史、科學價值的古墓葬，其行為已構成盜掘古墓葬罪，系共同犯罪，因此分別被判處10個月到1年8個月不等的有期徒刑，並處相應罰金。6人不服一審判決提起上訴，二審駁回上訴，維持原判。

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