假警察硬上按摩女！逃17年自首：面對年輕過錯　法官這樣判

▲阿超假冒警察逼按摩女性交後。逃亡躲藏17年，最後不想再過暗無天日的生活，決心面對過錯主動前往投案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

男子阿超（化名）在2004年時因遭逢離婚打擊，跑到推拿店假冒是高雄市鼎金派出所的員警，逼迫按摩女子與他性交得逞，阿超遭通緝後展開逃亡，過著只能打零工、隱姓埋名的生活，最後他因受不了良心譴責、決心面對年輕時犯下的錯誤，17年後主動到警局投案。法院一審依強制性交罪判阿超3年8月徒刑，他上訴二審，法官認為阿超逃亡17年間無其他犯罪紀錄，且已積極賠償被害人，撤銷前審改判3年2月。

回顧這起案件，發生在2004年11月15日，阿超跑到高雄苓雅區某推拿按摩店，向一名女員工自稱是高雄市警局某派出所周姓員警，脅迫若不與他發生關係的話、就要以無照營業將她移送警局，女子因害怕而讓阿超性侵得逞，但女子事後不堪受辱、前往該派出所查詢有無這名周姓員警，派出所內察覺異狀展開追查，但阿超已自知犯罪、展開隱姓埋名的逃亡人生。

阿超就這樣每日躲躲藏藏，只能在工地打打零工，因為不需要證件以免曝光身分，收入相當不穩定；而不見天日的日子一過就是17年，直到2022年5月3日，阿超再也不想過這種失去名字、惶恐終日的人生，決定主動到警局投案，坦承年輕時犯下的錯誤。

阿超審理時承認全部犯行，包含假冒員警身分、對女員工脅迫性交，並表達想賠償女員工以彌補過錯，法院一審時，女員工提出和解條件為144萬，但阿超表示僅能負擔得起30萬，因此未能達成和解共識，法官且認為阿超長期在通緝壓力下，習慣以酒精紓解情緒低落與憂鬱，不善處理兩性關係，依強制性交罪處阿超有期徒刑3年8月，執行前應入相當處所強制治療。另外涉犯僭行公務員職權罪、恐嚇取財罪則因追訴權時效已過免訴。

阿超對於一審結果提出上訴，表示在調解日以50萬3000元達成調解，並當場給付被害女員工10萬元，其餘約定分期賠償，且現階段身心狀況已改善，請求減刑並撤銷強制治療。

高雄高分院認為，阿超從前好賭，而前妻因外遇堅持結束14年的婚姻，遭逢巨變犯下本案，但經通緝後逃亡的17年間未有其他犯罪紀錄，且選擇主動投案結束通緝生活，也表示「年輕時犯罪，自己做的事情要出來面對，所以想去服刑，重新開始，工作彌補被害人」，撤銷通緝後阿超也找到弱電工程的穩定工作，並重新與大女兒連絡，已能逐步減輕負面情緒壓力，因此撤銷強制治療，改判強制性交3年2月。仍可上訴。