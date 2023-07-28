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素人參審判決怕不怕挨罵「恐龍」　國民法官妙答：歡迎來體驗

▲▼台北地院國民法官審理李佳修無照酒駕致人於死案合議庭3位職業法官，中為受命法官兼審判長林鈺珍，右2為陪席法官吳玟儒，左2為陪席法官洪甯雅。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官審理李佳修無照酒駕致人於死案合議庭3位職業法官，中為受命法官兼審判長林鈺珍，右2為陪席法官吳玟儒，左2為陪席法官洪甯雅。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院國民法官審理男子李佳修涉無照酒駕撞死王姓單親爸案，今（28日）依酒駕肇事致人於死罪判李男7年2月徒刑，宣判後分享參審心得時，1位男性國民法官哽咽說，審理時最讓他激動的不是傷亡血腥照，而是「被害人女兒的照片」，1位女性國民法官坦言本來很排斥被抽中，但經歷參審後，她覺得「這人生喔！必須來這一趟，經過這一次，我有成長很多！」

至於媒體發問本案判決後，若被罵「恐龍法官」會不會接受，代表回答的男性國民法官說「完全可以接受」，但非常推薦有這種想法的人，有機會來當國民法官，「我跟大家一樣都是一般國民，只有真正了解法律，才了解法院為什麼這樣判，才更不會觸犯法律」。

李佳修案是北院首件國民法官參審個案，也是全國首件國民法官判決的酒駕致死案。今宣判後召開記者會，合議庭3位職業法官林鈺珍、吳玟儒與洪甯雅稱讚國民法官素質很高、勇於發問與表達意見，林鈺珍舉例討論李男酒駕撞死陌生人是否應加重刑責，國民法官提醒她「酒駕撞死誰無法選擇，應該責難的是造成傷者死亡結果」。

林鈺珍說：「我有被國民法官說服。」並說職業法官與素人國民法官嘗試用「便利貼」討論法，各自列出重要事項的順序，真的看法都不同，藉由素人不同背景與生活經驗，可豐富司法判決。吳玟儒認為透過這樣交流與討論，「做出來的判決經得起考驗！」洪甯雅也肯定跟國民法官的討論「有打動我」，提供她未來從事審判工作更多的視角。

▲▼台北地院國民法官參審李佳修酒駕肇事致人於死案，合議庭全體法官28日宣判後共同舉行記者會。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官參審李佳修酒駕肇事致人於死案，合議庭全體法官28日宣判後共同舉行記者會。（圖／記者黃哲民攝）

因國民法官不願發言時被錄影錄音，北院清場媒體器材讓國民法官暢所欲言。第1位分享心得的男性國民法官表示，本來很排斥來當國民法官，來了之後學到很多，有人疑惑素人國民法官欠缺法律專業知識，會不會被職業法官牽著走，他說反而審判長會規定他們必須先提出自己看法，討論過程很燒腦，但國民法官的意見「不是僅供參考」，而是真的能參與決定有罪無罪以及判刑輕重。

他表示，剛開始擔心會看到傷亡血腥照，結果整個訴訟程序下來，最讓他情緒激動的，是檢方出示被害人女兒的照片，說著說著，他情不自禁哽咽起來。他所說的情境，是檢方引用世界名曲《甜蜜的家》歌詞搭配王男與愛女慶生合照，敘述生前親子互動狀況，當時氣氛相當催淚。

第2位分享心得的女性國民法官，開場白也說被通知候選時「非常排斥，甚至找任何理由不想來」，被抽中後經歷參審過程，她覺得「這人生喔！必須來這一趟，經過這一次，我有成長很多！」語氣難掩雀躍。

1位男性備位國民法官說，加入前想像法律跟法官都是冷酷無情，來了才發現法律也有人情的一面，例如自首減刑、情堪憫恕減刑，「我以前都不知道」，更親眼看到案件證據在面前呈現，非常真實，且跟職業法官耳濡目染才幾天，國民法官彼此講話「開始有點法律的味道」，開口閉口可能是「哦！你這個對於法律的適用啊...」

他說，以後假如遇到身邊朋友企圖酒駕，他會告訴對方「你這個可能會適用《刑法》第185條之3的前段（即酒駕致死處罰條文）」之類的提醒，現場聽了一陣笑聲。最後1位分享心得的男性備位國民法官，自嘲被法院通知才知有這個制度，並透露本案職業法官跟國民法官討論跟相互說服過程「相當激烈」，但公平公正，他呼籲「如果被抽中國民法官，不用害怕，來體驗看看！」

參審本案的3男3女6位國民法官，以及3男1女4位備位國民法官，年齡以41歲到50歲5人最多，其次是61歲到70歲3人，31歲到40歲及51歲到60歲各1人。學歷有1位碩士、5位學士，專科與高中各2位，職業以貿易業3人居多，其餘為設計業、電信業、資訊業、金融業和公務員、法務人員各1位，另有1人已退休。

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