成醫、麻新攜手同心　擴大醫療合作經營

▲成大醫院與麻豆新樓醫院14日簽署擴大醫療合作經營，攜手深化既有合作，將從心臟科團隊擴大到加護病房團隊，提供在地民眾最完善的醫療照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化在地醫療量能，提升急重症醫療照護品質，成大醫院與麻豆新樓醫院14日簽署擴大醫療合作經營，攜手深化既有合作，此次的合作將從心臟科團隊擴大到加護病房團隊，兩院攜手同心，致力於提供在地民眾最完善的醫療照護，積極打造一個24小時全年無休，專業、高品質的急重症醫療服務。

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麻豆新樓醫院設立26年來，一直堅持創院願景力求「提供社區身、心、靈健康維護的標竿醫院」，並關注地區民眾需求。2013年斥資設置心導管室，目前仍是大台南溪南、溪北地區交界處唯一擁有心導管室的醫院，肩負著當地緊急救護的重要使命。2021年起成大醫院的加入，補強麻豆新樓急性心肌梗塞的治療救護網，同時提升地區慢性心血管疾病的照護量能。兩年來的合作，不僅滿足了病人的醫療需求，還充分體現兩家醫療機構對社區健康的用心和責任，獲得在地民眾的高度好評。

2023年8月起，成大醫院除增加心臟科醫師陣容，強化各項醫療業務外，更將進一步加入專任醫師支援加護病房團隊。這次的醫療合作，成大醫院提供專業的技術支援，讓麻豆新樓的醫療服務品質與量能持續提升，更為病人帶來更優質的醫療照護品質，使病人得到全方位的照護和治療。

兩院醫療合作持續擴大與深化，新樓醫院在劉啓擧院長帶領下，以及成大醫院李經維院長的全力支持，透過醫療技術和經驗的交流，相互學習和成長，提供溪南、溪北地區更高水平的醫療服務，獲得衛生局蘇世斌局長的高度肯定。此次合作不僅僅關注在醫療技術和資源方面，更強調對地方社區的健康和福祉產生正面積極的影響。透過提供高質量的醫療服務，為在地民眾提供最優質的醫療照顧，增加社區居民的信心，從而嘉惠當地的就醫民眾。

麻豆新樓醫院和成大醫院充分利用各自的醫療技術和經驗的交流，加強醫療團隊間的協作，為提供更好的醫療服務而攜手同心，心手相連，期盼未來在資源整合、醫療合作有助於強化地區醫療照護網絡，讓更多在地民眾感受到醫療品質的提升，為他們帶來更優質、更全面的醫療照務。