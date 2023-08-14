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桃園Hello Kitty裝置藝術「消氣」　文化局曝原因

▲桃園Hello Kitty裝置藝術「消氣」　

▲桃園龍潭大池Hello Kitty裝置藝術「消氣」。（圖／翻攝自臉書社團龍潭人）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園地景藝術節」展開第5天，置放於龍潭區龍潭大池16公尺高的Hello Kitty水上公仔裝置藝術，14日經臉書社群貼出Hello Kitty倒下的照片，引發網友熱議，紛紛留言「快給牠CPR！」、「中暑了」、「要喝蠻牛就有力了」、「睡午覺，太熱了，休息一下！」

▲桃園Hello Kitty裝置藝術「消氣」　

市府文化局回應：《Hello Kitty來作客》水上裝置作品，今日上午9時起，展出場域風速4級及陣風達7級，上午10:30造成固定繩拉扯致皮面破損消氣，該局已立即進行作品巡檢。目前暫停展出，另夜間燈光秀也一併停演，團隊持續關注現場風勢狀況，儘快恢復展出。

16公尺高的Hello Kitty水上大公仔為主辦單位與三麗鷗設計團隊合作，打造身穿傳統客家藍衫，並加入客家花卉元素的「Hello Kitty來作客」，期成為活動的亮點裝置作品。這個置放於龍潭大池中央的Hello Kitty，迄9月17日的展出期間，每天晚上19:00-20:30之間，每30分鐘一場，每場5分鐘更有「夜間燈光秀」展演。

▲桃園Hello Kitty裝置藝術「消氣」　

▲《Hello Kitty來作客》作品在夜間被染上絢爛耀眼的魔幻七彩燈光的畫面，也有部分網友認為相當詭異！（圖／文化局資料照）

不過，《Hello Kitty來作客》作品在夜間被染上絢爛耀眼的魔幻七彩燈光的畫面，也有部分網友認為相當詭異！也有網友指出，地景藝術的目的，是透過大量自然材質而創作的現地作品，作品隨時間的消逝而讓觀者重新審視環境，並與自然做到雙向性的融合。

在日本，各種「大地藝術季」中，幾乎不會看到他們用自家國際動漫IP充氣的「物件」視為一件「地景藝術作品」，那是因為他們瞭解及在乎什麼是「地景藝術」的脈絡及本質，不僅懂歷史、敬畏自然，也深知藝術領域有道無論如何都不可逾越的「界線」。

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桃園文化局Hello Kitty裝置藝術消氣

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