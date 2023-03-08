桃園市定古蹟「大溪簡送德古宅」修復開工　總經費4千萬

▲桃園市定古蹟「大溪簡送德古宅」修復工程開工。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市市定古蹟「大溪簡送德古宅」修復工程，8日舉行開工祈福暨施工說明會。市府文化局表示，簡送德古宅興建於1897年，位於大溪內柵路二段，於2014年指定為市定古蹟；修復總經費為3,909萬3,380元，其中獲文化部文化資產局補助2,345萬6,028元，市府配合款1,368萬2,683元，所有人自籌195萬4,669元，預計113年10月竣工。

文化局表示，「大溪簡送德古宅」為傳統閩式三合院建築保存完整，正身七開間、五間見光，正廳凹壽開門、側間開窗，為正身與左單護龍、右雙護龍之形式，古宅建築作工精細，紅磚色彩飽滿，磚砌法多變化，極具藝術價值，對建築史上有著重大的意義，迄今已有逾百年歷史。





簡送德為善於經商的地方仕紳，現今大溪和平路的德記商行當時正屬其所有，當年簡送德決定在此定居後，從大陸招募師傅興建宅邸並命名為「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武，安居陋室惟忠惟孝振家聲」為其勉勵後代字句。

古宅歷經百年，因屋頂滲漏影響牆體、木構屋桁意亦有開裂及蟲害等損害，為免損害程度擴大，桃市府文化局於111年獲文化部再造歷史現場計畫補助，辦理本案修復工程，包含緊急支撐、地坪、牆面、屋面、木構桁樑、門窗、景觀，及機電修復工程等，修復總經費為3,909萬3,380元整，其中獲文化部文化資產局補助2,345萬6,028元，市府配合款1,368萬2,683元，所有人自籌195萬4,669元。工期為550個日曆天，預計113年10月竣工。



修復工程以「修舊如舊」方式進行，期重現建築舊有紋理，同時經由使用空間之調整規劃，配合桃園市月眉休閒農業區、康莊休閒農業區之串連，將古宅轉換為符合現代使用需求的觀光旅遊景點，讓大溪旅遊更加多元，使到訪者皆能感受傳統建築氛圍，及古蹟民宿的生活體驗。