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迎富岡鐵道藝術節　「在地特色飯兜」限量千份即將開放預購

▲富岡味飯兜即將開放預購。（圖／記者楊淑媛攝）

▲富岡味飯兜即將開放預購。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

不只要玩得盡興，也要吃到在地特色食材料理的美食！2022「富岡鐵道藝術節」即將於6月展開，市府文化局今年特別邀請國宴主廚邱寶郎，與楊梅區農會合作研發，以在地米食、醬菜、仙草、豬肉等素材，共同新創「富岡舒肥松阪豬飯兜」，提供十方遊客品嚐客家創新美食與小鎮風味！

▲富岡味飯兜即將開放預購。（圖／記者楊淑媛攝）

▲文化局長莊秀美表示，來富岡可品嚐客家創新「富岡味飯兜」。（圖／記者楊淑媛攝）

楊梅區農會共推出限量1,000份飯兜，將於6月1日開放預購，預購網址： https://reurl.cc/RrrzaG，每份定價250元，售完為止，6月9日至19日配合2022富岡鐵道藝術節活動期間，可享預購優惠價180元。另在富岡鐵道藝術節活動現場，也特別推出於6/11、6/12、6/18、6/19（週六、日）現場「拍照+打卡+留言+#富岡鐵道藝術節」，上傳個人FB分享，即享「富岡舒活優惠價」100元，每日限量100份。

▲富岡味飯兜即將開放預購。（圖／記者楊淑媛攝）

▲楊梅區農會理事長鄭美英(左)和國宴主廚邱寶郎學習料理「富岡味飯兜」。（圖／記者楊淑媛攝）

富岡專屬的「富岡舒肥松阪豬飯兜」10日於楊梅區富岡故事館發表，文化局長莊秀美說，「飯兜」是客家話「飯盒」的意思；而「舒肥法」源自法文「Sous vide」，全名為「真空低溫烹調法」，強調低溫烹調，真空密封以熱水慢煮，保存軟嫩多汁肉質口感，少油煙更健康，近年流行於高級餐廳料理。

▲富岡味飯兜即將開放預購。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局自2020年舉辦第一屆「富岡鐵道藝術節」之後，愈來愈多人關注富岡這個客家小鎮，也帶動在地參與熱絡氣氛。今年共同新創「富岡舒肥松阪豬飯兜」，充分展現在地特色，並邀請國宴主廚邱寶郎傳授楊梅區農會家政班如何料理，農會理事長鄭美英也和家政班學員一起參與好吃飯兜的料理。

▲富岡味飯兜即將開放預購。（圖／記者楊淑媛攝）

「富岡舒肥松阪豬飯兜」嚴選松阪肉來自富岡養豬班，是民國110年全國十大績優產銷班的楊梅區毛豬產銷班第一班的國產豬肉，特別用仙草汁醃漬入味，營造獨特的口感。還有「富岡三色蛋」、「古早味炸婆菜」、「雞絲酸菜拌川耳」、「鹹冬瓜青花菜」、「水煮紫芋地瓜」等，清爽開胃又無負擔，同時保留客家風味。

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