探索巴西音樂與文化　即起機捷A8-A8藝文中心《巴西搖擺》特展

▲機捷A8-A8藝文中心《巴西搖擺》特展。（圖／藝展中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園A8藝文中心舉辦《世界音樂在A8》的年度特色主題展，持續擁抱來自世界的聲音，今年穿越熱情奔放的拉丁美洲，於15日起至8月27日進行為期4個月「世界音樂在A8—巴西搖擺！」特展，引入巴西多樣曲風、舞蹈及生活日常作為展覽主題，帶領民眾一探巴西音樂與文化。

《世界音樂在A8—巴西搖擺！》15日開幕演出，特別邀請巴西藝術工作者—Fabiana 沈維娜小姐率領巴米藝術團BMG，在環球購物中心內以華麗陣仗結合森巴舞、擊鼓演出開啟獨具巴西特色的「嘉年華遊行」，讓民眾感受滿滿歡樂能量；Bloco Fora 弗莎巴西打擊樂團、巴西商務辦事處、Capoeira Camara Taiwan等代表單位也齊聚於現場與大家揭開展覽序幕，翻開屬於A8藝文中心的巴西音樂篇章！

市府文化局局長邱正生表示，《世界音樂在A8—巴西搖擺！》特展以巴西多元的音樂風格為主軸，展出一系列的巴西音樂中不可或缺的打擊與弦樂器，進一步介紹如Samba、Bossa Nova等巴西獨樹一幟的音樂、舞蹈內涵，現場更展出各式節慶文化的鮮豔服飾，另以巴西風格藝術品讓觀展嘉賓能以多重角度，穿越海洋，進一步認識巴西文化藝術的各種風貌！

《世界音樂在A8—巴西搖擺！》在為期4個多月的展期中，將在週末下午舉辦約18場巴西文化相關教育推廣活動，由巴西相關文化藝術工作者，以適合大小朋友的舞蹈體驗、音樂欣賞，多方面認識、挖掘巴西音樂的迷人之處，歡迎市民朋友一同加入「歡慶巴西在A8」，讓你的假日巴西時光不間斷。