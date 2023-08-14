　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《甄嬛》最狠是她！「50歲還侍寢」10年狂生6子　當上太后卻慘死

▲▼《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自imdb）

▲《後宮甄嬛傳》紅遍全亞洲。（圖／翻攝自imdb）

大陸中心／綜合報導

作為封建社會權力之巔的指標性人物，古代皇帝的生活令人好奇。比如紫禁城凡事都有一套規矩，就連皇帝上廁所都是個大工程，總共有9個步驟，忙死一票太監；至於感情生活，皇帝們雖然偏愛年輕貌美的嬪妃，但也是有女人能夠在超過30歲後依然得到皇帝的心，舉例來說，康熙的德妃到50歲都還在侍寢，乾隆的愉妃雖然一開始人微言輕，但一直活到79歲，最後成了乾隆的親密愛人，到了79歲都還被乾隆翻牌召幸。

【皇族上廁所步驟】

古代的紫禁城中沒有廁所，皇帝妃嬪們用的便器叫做官房，有需要時才搬進宮裡，皇帝要上廁所可說是一件大事，且全程都由太監代勞，等到皇帝站在官房前，太監就會喊出以下步驟－開龍袍、脫龍褲、掏龍具、灑龍水，等到「龍水」灑完了，皇帝就會使個眼色，太監就要接著喊－甩龍頭、置龍具、復龍褲、穿龍袍、恭送皇帝。

▲清朝後宮秘史。（圖／翻攝自網路）

▲清朝皇帝傳喚官房。（圖／翻攝自網路）

完成這9個步驟後，皇帝如廁才算是圓滿完成，謠傳乾隆對於如廁的規矩更是嚴謹，第一個就是要求上廁所不可以有聲音，也就是糞便掉落時不能出現任何聲響，第二個就是不能有臭味，這2個命令讓太監傷透腦筋，最後才想到在便盆上鋪了一層檀香灰，糞便就會被香灰包裹住，加上檀香氣味濃郁，自然就會蓋掉糞便的臭味。

▲清朝後宮秘史。（圖／翻攝自網路）

▲清朝官房。（圖／翻攝自網路）

皇帝妃嬪使用的官房都有專人太監看管，只在需要時扛進寢宮，解決後再由太監倒進恭桶，由負責清洗的宮人們運出宮。據悉，紫禁城內不建廁所的原因之一是擔心環境髒亂，臭味影響皇室形象，另個原因則是讓皇帝妃嬪們方便在宮中如廁，不需要大老遠跑到外面。

【清朝宮女出宮後沒人敢娶】

清代的宮女大多出身於內務府包衣佐領下的女子，不少是漢人血統，因此地位較低，會被選為宮女的，幾乎都是手腳俐落、又擅長料理瑣事的女子，一般都是13歲（也就是現在的國一）時入宮，到了25歲才能出宮，照理來說這些女子擅長做家事，應該很容易嫁出去，但事實並非如此。

有人分析，這些宮女出宮後都能領取一筆金額不小的退休金，加上在宮中看多皇親國戚，價值觀已經明顯偏差，對一般男人已經看不上眼，但符合宮女眼光的貴族子弟礙於門當戶對觀念，也不太可能看上宮女，形成了「想娶的，宮女看不上眼；想嫁的，人家卻看不上眼」這種不上不下的尷尬狀態。

▲清朝後宮秘史。（圖／翻攝自網路）

▲清朝宮女。（圖／翻攝自網路）

還有另一點，清朝末代皇帝溥儀曾透露，宮女長期處在高壓、長時間消耗體力的宮中，擔心只要一不小心做錯事就會被處罰，身心過度緊繃，時間一久，就罹患一種俗稱「血郁（血鬱）」的疾病，症狀是憂鬱虛弱、氣虛血虛、血氣不通，讓宮女們難以受孕，長時間下來就失去了生育能力，出宮後自然沒人想要娶。

【乾隆亂倫】

歷史上的富察傅恒的確有妻子，一生只娶了有「滿清第一美人」之稱的正房妻子瓜爾佳氏棠兒，並未有其他妾室，育有4子2女，由此可見夫妻間感情甜蜜，乾隆則是風流成性，是有名的好色皇帝，盛傳乾隆帝趁著傅恒出外征戰時有私情，生下了福康安。

由於乾隆特別寵愛福康安，甚至將他帶在身邊教導，長大後卻將最疼愛的四公主－和碩和嘉公主許配給傅恒的次子福隆安，而不是特別寵愛的福康安，讓更多人篤信謠言為真。

▲清朝後宮秘史。（圖／翻攝自網路）

▲乾隆被傳和傅恒的妻子有染。（圖／翻攝自網路）

這段野史流傳至今，真實性有待商榷，有一部分的人認為，乾隆會寵愛福康安，是因為福康安神似富察皇后的2個兒子，且聰明上進，乾隆愛屋及烏，才會多加照拂，猜測這是當時嫉妒富察傅恒一家備受乾隆重視的小人們刻意編造的故事，想藉此詆毀富察家的名譽。

【年過50不能侍寢】

清朝嬪妃為什麼需要這麼多人，除了是滿足皇帝喜愛美人的私心外，另一個原因是要管控嬪妃侍寢的年齡，以保障她們都可以在身強體健時盡速懷孕生子，以免皇帝白忙一場。加上古人壽命不長，習慣早婚，且古時醫術不算發達，如果太晚生產，流產或難產的機率會越來越高，因此15、16歲就可懷孕生子，規定嬪妃超過25歲就不能侍寢。

▲清朝後宮秘史。（圖／翻攝自網路）

▲德妃（圖／翻攝自網路）

雖然老祖宗規定擺在那，但還是有例外的，雍正的親生母親、也就是康熙皇帝的德妃，到了50歲都還在侍寢，原因是德妃不只外表保養得宜，年紀大了依舊是美人一個，且德行出眾，讓康熙非常喜歡，才破例讓她繼續侍寢，一直到了61歲都還在康熙身旁服侍，10年共生了6個兒子，可見康熙對她有多鍾愛。

不過好景不常，在康熙帝死後，德妃悲痛欲絕，一度堅持殉死，但兒子雍正皇帝以死和放棄天下相逼，讓德妃不願承擔害死大清皇帝的罪名，只得苟活下來，之後她多次拒絕雍正皇帝的孝心，因此傳出母子倆產生嚴重嫌隙，直到雍正元年的某天，她突然病倒，隔天就離奇病逝，讓不少人好奇她的真正死因，甚至有謠言傳出是她想見被雍正囚禁的小兒子皇十四子允禵，卻被雍正阻擋，一氣之下撞柱自殺，史實上只簡單記載德妃是因為「哀痛深切、積哀日久」而亡，顯見她的死因並不單純，但至今仍是一個謎。

雖然死因成謎，但德妃的一生堪稱傳奇，她是宮女出身，入宮5年的19歲就生下皇子，10年內就生了3子3女，年紀輕輕22歲就晉升德妃，在女人眾多的康熙後宮中能爬升得如此之快，可見有一定的手腕，且兒子之一還成為了雍正皇帝，被封為是大清立國以來的第二屆宮鬥冠軍。

▲清朝後宮秘史。（圖／翻攝自網路）

▲德妃。（圖／翻攝自網路）

►清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

►嘉貴妃費盡心機一場空　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

ET快訊
DJ SODA遭多人襲胸！明日花綺羅「覺得很羞愧」
罕見！牡蠣產出「大顆珍珠」　畫面曝光
4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭亡　老母淚：怎麼還不回
快訊／內馬爾確定加盟沙國豪門！　簽約2年賺進「近60億」
只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪手法曝
38名死囚無法執行死刑！　法務部曝原因
陸男游泳來台！　一上岸就被逮
快訊／涉詐領助理費　前議員貪汙罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《甄嬛》最狠是她！「50歲還侍寢」10年狂生6子　當上太后卻慘死

工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　館方：汗漬會侵蝕文物

陸工程師車隊巴基斯坦遇襲　陸外交部：已要求巴方嚴懲兇手

準新人突分手　男方母怒討38萬連「八寶粥」也要還

驚嚇一瞬間！　東莞動物園上百架無人機集體墜落

為賺流量不擇手段　陸男謊稱「男要女微信被拒對其父動手」

陸防長李尚福本周訪問俄羅斯、白俄羅斯

18歲兒沉迷女主播「5個月刷光全家積蓄」！爸癌末慘無錢治

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

《甄嬛》最狠是她！「50歲還侍寢」10年狂生6子　當上太后卻慘死

工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　館方：汗漬會侵蝕文物

陸工程師車隊巴基斯坦遇襲　陸外交部：已要求巴方嚴懲兇手

準新人突分手　男方母怒討38萬連「八寶粥」也要還

驚嚇一瞬間！　東莞動物園上百架無人機集體墜落

為賺流量不擇手段　陸男謊稱「男要女微信被拒對其父動手」

陸防長李尚福本周訪問俄羅斯、白俄羅斯

18歲兒沉迷女主播「5個月刷光全家積蓄」！爸癌末慘無錢治

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

命卦選樓層？　命理師曝：買房忌諱樓層「9也入列」

10年了！藍寅倫感性道別桃猿：遺憾沒能替樂天拿到總冠軍

台股ETF愛玩季配息！投資人佔比破6成　00850 8／16接棒除息

他胃痛「以為餓」！大吃後吐血　送急診一照：穿孔了

E級女星「驚見手腕多道傷疤」自拍惹擔憂！　隔2天發文揭近況

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕　長青樓及二門診享受美食生活優惠

每天被熱情捧臉對望　汪「眼睛瞇成線」放棄掙扎：何時才開學？

FTISLAND李洪基突18禁秀「GG吉他」　李在真緊張：夠了！

黃金獵犬「嘴叼新娃娃」站電梯門口　皺眉看主人：不是要去玩嗎？

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

男童折斷蚊香擺滿地　成果驚呆2萬人

陸認定台灣聚碳酸酯傾銷　明起徵收保證金

爬山巧遇保育神獸！專家判定是大橘：吃太胖

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

陸版雷曼來了？「中植系」暴雷

西安暴雨引發土石流21死6失聯

20歲妹跳樓亡！死前疑受刺激：不跳看不起妳

影片曝！陸高空特技鋼索突斷　3未成年重摔

18歲兒沉迷女主播5個月刷光家產！爸氣到癌末慘無錢治

醫院院長收受100套房子！陸網炸鍋

陸男童海邊襲胸　母竟鬼扯：他認錯媽媽

碧桂園跌破1港元「創歷史新低」

更多熱門

相關新聞

小6生「抽籤下毒」！一選項《甄嬛傳》出現過

小6生「抽籤下毒」！一選項《甄嬛傳》出現過

台中市有小學生竟然夥同3名同學，對一名同班同學下毒，4人從3種有毒的植物中選擇一種，並將汁液讓該名受害者喝下，事件曝光後鬧上警局，如今教育局也證實此事，校方已針對相關學童進行輔導，並依法處理中。

超準！《甄嬛傳》心測看你是哪角色

超準！《甄嬛傳》心測看你是哪角色

《甄嬛傳》馬拉松吸400萬高流量

《甄嬛傳》馬拉松吸400萬高流量

《甄嬛》9金句12年了仍句句戳心

《甄嬛》9金句12年了仍句句戳心

連假前凌晨！5千人「參加馬拉松」真相笑噴

連假前凌晨！5千人「參加馬拉松」真相笑噴

關鍵字：

甄嬛傳

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面