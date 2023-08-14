《甄嬛》最狠是她！「50歲還侍寢」10年狂生6子　當上太后卻慘死

▲《後宮甄嬛傳》紅遍全亞洲。（圖／翻攝自imdb）

大陸中心／綜合報導

作為封建社會權力之巔的指標性人物，古代皇帝的生活令人好奇。比如紫禁城凡事都有一套規矩，就連皇帝上廁所都是個大工程，總共有9個步驟，忙死一票太監；至於感情生活，皇帝們雖然偏愛年輕貌美的嬪妃，但也是有女人能夠在超過30歲後依然得到皇帝的心，舉例來說，康熙的德妃到50歲都還在侍寢，乾隆的愉妃雖然一開始人微言輕，但一直活到79歲，最後成了乾隆的親密愛人，到了79歲都還被乾隆翻牌召幸。

【皇族上廁所步驟】

古代的紫禁城中沒有廁所，皇帝妃嬪們用的便器叫做官房，有需要時才搬進宮裡，皇帝要上廁所可說是一件大事，且全程都由太監代勞，等到皇帝站在官房前，太監就會喊出以下步驟－開龍袍、脫龍褲、掏龍具、灑龍水，等到「龍水」灑完了，皇帝就會使個眼色，太監就要接著喊－甩龍頭、置龍具、復龍褲、穿龍袍、恭送皇帝。

▲清朝皇帝傳喚官房。（圖／翻攝自網路）



完成這9個步驟後，皇帝如廁才算是圓滿完成，謠傳乾隆對於如廁的規矩更是嚴謹，第一個就是要求上廁所不可以有聲音，也就是糞便掉落時不能出現任何聲響，第二個就是不能有臭味，這2個命令讓太監傷透腦筋，最後才想到在便盆上鋪了一層檀香灰，糞便就會被香灰包裹住，加上檀香氣味濃郁，自然就會蓋掉糞便的臭味。

▲清朝官房。（圖／翻攝自網路）



皇帝妃嬪使用的官房都有專人太監看管，只在需要時扛進寢宮，解決後再由太監倒進恭桶，由負責清洗的宮人們運出宮。據悉，紫禁城內不建廁所的原因之一是擔心環境髒亂，臭味影響皇室形象，另個原因則是讓皇帝妃嬪們方便在宮中如廁，不需要大老遠跑到外面。

【清朝宮女出宮後沒人敢娶】

清代的宮女大多出身於內務府包衣佐領下的女子，不少是漢人血統，因此地位較低，會被選為宮女的，幾乎都是手腳俐落、又擅長料理瑣事的女子，一般都是13歲（也就是現在的國一）時入宮，到了25歲才能出宮，照理來說這些女子擅長做家事，應該很容易嫁出去，但事實並非如此。

有人分析，這些宮女出宮後都能領取一筆金額不小的退休金，加上在宮中看多皇親國戚，價值觀已經明顯偏差，對一般男人已經看不上眼，但符合宮女眼光的貴族子弟礙於門當戶對觀念，也不太可能看上宮女，形成了「想娶的，宮女看不上眼；想嫁的，人家卻看不上眼」這種不上不下的尷尬狀態。

▲清朝宮女。（圖／翻攝自網路）



還有另一點，清朝末代皇帝溥儀曾透露，宮女長期處在高壓、長時間消耗體力的宮中，擔心只要一不小心做錯事就會被處罰，身心過度緊繃，時間一久，就罹患一種俗稱「血郁（血鬱）」的疾病，症狀是憂鬱虛弱、氣虛血虛、血氣不通，讓宮女們難以受孕，長時間下來就失去了生育能力，出宮後自然沒人想要娶。

【乾隆亂倫】

歷史上的富察傅恒的確有妻子，一生只娶了有「滿清第一美人」之稱的正房妻子瓜爾佳氏棠兒，並未有其他妾室，育有4子2女，由此可見夫妻間感情甜蜜，乾隆則是風流成性，是有名的好色皇帝，盛傳乾隆帝趁著傅恒出外征戰時有私情，生下了福康安。

由於乾隆特別寵愛福康安，甚至將他帶在身邊教導，長大後卻將最疼愛的四公主－和碩和嘉公主許配給傅恒的次子福隆安，而不是特別寵愛的福康安，讓更多人篤信謠言為真。

▲乾隆被傳和傅恒的妻子有染。（圖／翻攝自網路）



這段野史流傳至今，真實性有待商榷，有一部分的人認為，乾隆會寵愛福康安，是因為福康安神似富察皇后的2個兒子，且聰明上進，乾隆愛屋及烏，才會多加照拂，猜測這是當時嫉妒富察傅恒一家備受乾隆重視的小人們刻意編造的故事，想藉此詆毀富察家的名譽。

【年過50不能侍寢】

清朝嬪妃為什麼需要這麼多人，除了是滿足皇帝喜愛美人的私心外，另一個原因是要管控嬪妃侍寢的年齡，以保障她們都可以在身強體健時盡速懷孕生子，以免皇帝白忙一場。加上古人壽命不長，習慣早婚，且古時醫術不算發達，如果太晚生產，流產或難產的機率會越來越高，因此15、16歲就可懷孕生子，規定嬪妃超過25歲就不能侍寢。

▲德妃（圖／翻攝自網路）



雖然老祖宗規定擺在那，但還是有例外的，雍正的親生母親、也就是康熙皇帝的德妃，到了50歲都還在侍寢，原因是德妃不只外表保養得宜，年紀大了依舊是美人一個，且德行出眾，讓康熙非常喜歡，才破例讓她繼續侍寢，一直到了61歲都還在康熙身旁服侍，10年共生了6個兒子，可見康熙對她有多鍾愛。

不過好景不常，在康熙帝死後，德妃悲痛欲絕，一度堅持殉死，但兒子雍正皇帝以死和放棄天下相逼，讓德妃不願承擔害死大清皇帝的罪名，只得苟活下來，之後她多次拒絕雍正皇帝的孝心，因此傳出母子倆產生嚴重嫌隙，直到雍正元年的某天，她突然病倒，隔天就離奇病逝，讓不少人好奇她的真正死因，甚至有謠言傳出是她想見被雍正囚禁的小兒子皇十四子允禵，卻被雍正阻擋，一氣之下撞柱自殺，史實上只簡單記載德妃是因為「哀痛深切、積哀日久」而亡，顯見她的死因並不單純，但至今仍是一個謎。

雖然死因成謎，但德妃的一生堪稱傳奇，她是宮女出身，入宮5年的19歲就生下皇子，10年內就生了3子3女，年紀輕輕22歲就晉升德妃，在女人眾多的康熙後宮中能爬升得如此之快，可見有一定的手腕，且兒子之一還成為了雍正皇帝，被封為是大清立國以來的第二屆宮鬥冠軍。

▲德妃。（圖／翻攝自網路）

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