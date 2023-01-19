10天連假還沒放！5千人半夜1點不睡「參加馬拉松」　真相笑噴

▲原PO發現有5千多人凌晨1點在看《甄嬛傳》。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

明（20）天開始才是為期10天的春節連假，不過就有網友發現，有5千多人在凌晨1點多參加一場「馬拉松」，不禁直呼「人氣流量會不會太扯了？」原來是超經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》又在24小時直播，意外引發熱議，「這個是打算要變成新春固定節目了嗎？」「又來了，但我還是會……」「看到都要會背了。」

有網友PTT的Gossiping板上問卦「半夜一點多有5000多人在看甄嬛傳直播…」，貼出直播截圖畫面，「剛剛發現《甄嬛傳》過年24HR直播又開始了，猛一看線上人數5000多人……」這讓他驚呆，「靠X！不是還沒開始放年假嗎？留言刷超快，根本就是背台詞大賽吧 = =」，而且雖然《甄嬛傳》很經典，但畢竟已是10年前的劇，「這個人氣流量會不會太扯了？」

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▲《後宮甄嬛傳》又在24小時不間斷馬拉松直播。（圖／華視提供）

貼文下方就有人留言，「我阿母這部一有重播就不停刷」、「這部戰鬥力直逼阿信」、「別說了，我媽熟到連下句台詞是什麼都背得出來，依然還是很愛看」、「華妃之死跟皇后的『臣妾做不到啊』，通常都可飆破1萬人以上」、「主體是聊天室」、「很多台詞太經典了」、「都邊聽台詞、邊看聊天室，聊天室真的好笑。」

還有網友笑呼，「好耶！春節的餘興節目」、「好欸！無聊時都有東西可以看了」、「讚啦！又開始了」、「我每次點進去都有3、4千人在收看耶」、「我看可以再戰10年」、「超讚，娘娘我來了」、「經典無可取代」、「XDDDD每年過年強檔」、「記得去年過年太受歡迎，好像還連播兩次 XD」、「留言板台詞大賽XD！」