身上只帶300元！21歲妙齡女南下見網友…「公園散步」後慘被丟包

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義再傳女子遭網友丟包事件，宛若「阿宏案」翻版！警方調查，21歲的張姓女子家住台中大甲，日前透過交友軟體「Lemo」結識一名男網友，2人相談甚歡後相約在嘉義布袋碰面，豈料見面後在公園附近散步沒多久，男子即以「家裡辦喪事」為由離開，就此斷聯。女子身上僅剩300元，人生地不熟，入夜後仍在街頭遊蕩，警方察覺有異後也立刻伸出援手，協助張女返家。

▲張女深夜獨自一人在布袋街頭遊蕩，巡邏警方發現後立即將她帶回派出所。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義布袋警方3日晚間9時30分許進行巡邏時，發現一名身穿粉色連身睡衣、拖鞋、紮著馬尾的女子在太平東路一帶徒步閒晃，警方上前攔查後，才發現這名張姓女子並非布袋本地人，而是從台中大甲南下嘉義見網友，卻被慘被放生。

張女到了派出所後向警方吐苦水，表示自己透過交友軟體「Lemo」認識了一名男網友，兩人聊天以後決定見面，因此她瞞著家人偷偷搭車南下到布袋鎮見網友，2人碰面後還到上海路超商附近的公園散步，但才沒多久，男方突然稱「家裡辦喪事」離開，此後再也連繫不上。

張女在布袋人生地不熟，眼見夜色漸深，也不知該去哪裡搭車返家，只好獨自一人在街上遊蕩，所幸被巡邏警方發現。警方查看張女錢包，發現裡面只剩下約300塊現金，在深夜時間要離開布袋確實有困難；但當警方進一步追問為何沒有多帶錢在身上時，張女則未正面回應。

由於日前才傳出「阿宏丟包事件」，本案如出一轍，一樣是女子從台中南下嘉義見網友慘遭丟包；雖兩案的女子並非同一人，但此次丟包的男網友暱稱不詳，是否與上次的「阿宏」有關，不得而知。此次警方在了解來龍去脈後也給予援助，讓張女在派出所休息、並提供插座讓手機充電後，聯繫其在嘉義的林姓友人協助返家，事後張女也對警方表達感謝。