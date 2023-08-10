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全聯中元節廣告來了！女鬼惡整劈腿男　網敲碗續集：每年都不失望

▲▼全聯2023年中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel） 

▲全聯2023年中元節廣告，讓網友看了直讚「大快人心！」（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心每年中元節廣告都備受網友期待！由於近年詐騙、渣男、校園霸凌等事件不斷，今年以「不要做壞事」為主軸，讓重返陽間的好兄弟今年化身「地下執法人員」，連續3部短片讓網友看了大快人心，直說「全聯中元廣告真的每年不讓人失望」，還有人敲碗續集。

全聯每年中元廣告總是被津津樂道，2016年以「做好事」出發，表示無論你有沒有感受到祂們的存在，只要存好心、備好料，就是在為好兄弟們做好事。連續2年的紅衣女子、魔神仔、水鬼跟人間的對談，也被許多網友稱讚「沒看過這麼暖的鬼月廣告」。

今年雖然不見熟悉的紅衣女子、魔神仔、水鬼，不過全聯表示，有鑒於詐騙集團、MeToo事件、校園霸凌等社會新聞層出不窮，因此特別將升級為「不要做壞事」，讓重返陽間的好兄弟化身地下執法人員，在中元期間全員出動掃蕩壞蛋，警誡大家「人在做不只天在看，做壞事連好兄弟都會找上你」。

▲▼全聯2023年中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

▲全聯中元節廣告，女鬼現身嚴懲劈腿渣男。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

3部短片分別以詐騙集團、劈腿渣男、校園霸凌同儕為主題，分別有女鬼、好兄弟來懲罰作惡之人，其中惡整詐騙集團的「電梯小姐」，直接幫詐騙犯按了電梯按鈕「直達地下18樓」，讓網友看了也表示大快人心。

▲▼全聯2023年中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

▲「電梯小姐」服務詐騙份子，直通地下18層。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

▲▼全聯2023年中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

▲全聯2023年中元節廣告也有校園霸凌議題。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

網友看了紛紛表示，「這廣告拍得太優秀了！」、「全聯中元廣告真的每年不讓人失望」、「我以為第一個是 紅衣女子 結果竟然是新角色嗎」、「很好看的廣告，希望有續集！」、「吃午餐看這個，真的有嚇到，午餐吃不下，去全聯買餅乾充飢好了」、「不是不報只是時機未到」、「不看到最後 會真的以為是新鬼片」、「只有全聯能夠超越全聯」。

▼影／2023全聯中元節廣告：

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