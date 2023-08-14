【廣編】展開居家潔淨舒適之旅　Dyson新一代空氣清淨機適用各式室內空間

【廣編特輯】

圖、文／Dyson提供

空氣污染難以察覺，隨著民眾健康意識抬頭，呼吸健康也逐漸受到重視！科技品牌 Dyson 最新一代空氣清淨機Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一涼暖空氣清淨機HP10和Dyson Purifier Gen1二合一涼風空氣清淨機 TP10，配備Dyson核心濾網科技及氣流技術，能夠精準感應、捕捉污染粒子，吹送潔淨氣流，擁有均勻且高品質的淨化能力，適用各種室內空間。產品具備三大黃金優勢：自動監控及捕捉空氣污染源、全機密封防止二次污染、均勻吹送淨化空氣至全室， 助民眾輕鬆有效對抗室內空污！

Dyson現行產品設計發展以數據為導向，持續鑽研環境污染、用戶行為、真實的機器性能。目前全球智慧型空氣清淨機的數量已超過450萬台，並以安全的方式傳輸檢測到的污染數據，透過數據掌握、調整空氣清淨機運作方式。此外，07及09系列透過MyDyson應用程式，讓用戶隨時隨地掌握家中空氣污染來源、類型和模式，進而主動對抗空氣危害，MyDyson 應用程式也會依據同地區 Dyson空氣清淨機蒐集的資料，分享當地每月空氣品質報告，讓用戶了解空污風險、濾網壽命，也可對照全國平均空氣品質。

Dyson風扇、暖氣、空氣清淨機，皆以氣流、過濾和聲學方面核心工程科技為基礎。若要達成機器最佳效能，氣流至關重要，Dyson各機型採用 Air Multiplier ™氣流倍增科技，高效率吹送淨化空氣或冷暖空氣。空氣清淨機也使用先進的過濾系統，濾淨氣流中的微粒。尖端過濾系統包括 HEPA H13 濾網、活性 碳和催化濾網，運用於不同機型，可捕捉超細顆粒、過敏原、細菌、病毒，並消滅甲醛，打造更潔淨、更健康的生活環境。

聲學也是產品開發過程中的重要元素。Dyson的噪音和振動工程師團隊持續致力參與每項研發計畫，打造安靜運轉、性能卓越的機型。