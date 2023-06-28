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【廣編】Panasonic雙重淨化清淨機　全室清淨守護美好呼吸

▲▼空汙,Panasonic,空氣清淨機,獨家雙重淨化科技,小坪數,優惠。（圖／業者提供）

▲Panasonic針對小坪數空間推出了全新F-P40LH空氣清淨機。

【廣編特輯】

圖、文／Panasonic提供

隨著日益嚴重的空氣汙染與健康意識抬頭，許多人會使用空氣清淨機來改善室內空氣品質，Panasonic因此針對小坪數空間推出了全新F-P40LH空氣清淨機，適用套房、嬰兒房、臥室等小空間；更取得能源效率一級標章，高效淨化又兼具節能省電，同時搭載獨家雙重淨化科技，能強力擊退髒空氣，守護美好呼吸。

Panasonic獨家雙重淨化技術，第一重以日本專利nanoeX健康科技主動淨化，分解PM2.5等有害物質，且有效降低多種細菌及病毒活性（流感H1N1型、新型流感H1N1 pdm、禽流感H5N1亞型及H9N2亞型），抑制率達99%。針對各種過敏原，如貓/狗皮屑、蟎蟲糞便屍體及空氣傳播黴菌等來源的致敏原都能有效抑制，提升環境抗敏力。第二重以HEPA13高密度濾網與活性碳濾網，強力過濾灰塵、寵物毛髮及PM2.5，多種環境異味也能有效去除。全機經SGS測試PM2.5去除率達99.9%，一級致癌物甲醛等有毒揮發物去除率達99%。另外，室外飄入的懸浮微粒、廚房油煙、裝修建材的甲醛等空汙危機，有人性化的PM2.5燈號顯示及異味偵測顯示，並且搭載Panasonic IoT智慧健康家電，能因應不同時刻需求，隨時遠端控制及查看家中空氣品質。

即日起至2023年8月22日止，凡購買Panasonic空氣清淨機指定機種，買就送高質感防水藍牙音箱或烘焙廚具4件組，登錄再送負離子吹風機，夏日有禮賞限時優惠，健康優惠一把罩。

顧客商談中心專線：0800-098-800
官網：http://panasonic.com.tw
全台28家直營服務中心，提供專業快速優質服務

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