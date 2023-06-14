空氣清淨機怎麼挑？Dyson創新Polar測試　挑戰比標準還要更好

▲ETtoday小編與三C達人TIM哥與TIM嫂，用影片讓消費者更了解這款備受期待的產品。（影／ETtoday。）

消費中心／綜合報導

近年來，追求健康的民眾越來越關注家居環境中的空氣品質，紛紛選購空氣清淨機，希望能隔絕污染物，保持室內空氣的清新。然而，在市面上眾多的空氣清淨機中，是否都能有效達到其宣稱的功效呢？有些隱形的空氣污染物正在對我們的健康造成巨大的傷害，你家的空氣清淨機是否夠力呢？知名家電品牌Dyson推出了旗艦型Dyson Purifier Hot+CoolTMFormaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，為消費者提供更健康、清新的室內空氣環境。ETtoday小編與三C達人TIM哥與TIM嫂，用影片讓消費者更了解這款備受期待的產品，也一起帶大家認識空氣清淨機的專業比較方式。

Dyson獨家POLAR測試

市面上的空氣清淨機使用的檢測方法有CADR和CASR，而Dyson空氣清淨機使用獨家的Polar測試。既然三C達人都來到現場，有添購空氣清淨機需求的小孟，把握這一次的機會向TIM哥好好請益。

▲▼Dyson使用的Polar測試方法，測試使用的空間有81立方公尺，比CADR或CASR測量空間大2.5倍，並且在空間內放置了9個感應器。（圖／擷取自ETtoday影片，下同。）

一般市面上的空氣清淨機使用CADR（每小時可輸出多少立方公尺的清淨空氣）或CASR（每分鐘可輸出多少立方公尺的清淨空氣）來進行空氣潔淨測試。這兩種測試通常在一個28.5立方公尺的實驗室空間中進行，並不能真正反映家居環境的情況。而Dyson使用的Polar測試方法，測試使用的空間有81立方公尺，比CADR或CASR測量空間大2.5倍，模擬一般消費者家的大小，並且在空間內放置了9個感應器，更精準測試每個角落的空氣品質是否達到全室淨化。

▲透過Dyson Air MultiplierTM氣流倍增科技強勁循環，讓整室都可以吹送新鮮乾淨的好空氣。

Dyson Purifier Hot+CoolTMFormaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機開啟後，順暢擺動幅度最高達350度，透過Dyson Air MultiplierTM氣流倍增科技強勁循環，吸入遠處的污染物，經過3重濾網濾化空氣過濾細菌、病毒跟污染物後，再將淨化後的空氣吹到整個房間內，讓整室都可以吹送新鮮乾淨的好空氣。

Dyson甲醛催化濾網獨家分解技術

▲日常常使用的指甲油，作髮造型需要用到的髮膠，都含有容易被忽略的化學有害氣體和甲醛。

肉眼看不到的化學有害氣體，以及在裝潢木材或布料都會殘留15年以上的一級致癌物甲醛，Dyson HP09配備了全新固態甲醛感應器，可以精準的偵測到空氣中這些有害物質存在。其他品牌的空氣清淨機對於甲醛這項污染多使用濾網捕捉的方式，當濾網飽和無法乘載更多污染，就會有過濾限制，而Dyson透過獨家甲醛催化濾網，使用分解的方式將甲醛轉換成水及二氧化碳，再將潔淨的空氣吹出來到各個角落。日常使用的指甲油，作頭髮造型需要用到的髮膠，都含有容易被忽略的化學有害氣體和甲醛，若是長期下來沒有意識到有害氣體對健康的危害，對身體會造成不可逆的影響。

▲Dyson獨家甲醛催化濾網，有效分解甲醛轉換成水及二氧化碳，再將潔淨的空氣吹出來到各個角落。

▲Dyson甲醛催化濾網可從空氣中的氧氣自行還原，持續長效可以使用很久，不需要更換。

而消費者一定也關心，這麼高科技的甲醛催化濾網耗材更換會不會所費不貲? Dyson甲醛催化濾網可從空氣中的氧氣自行還原，持續長效可以使用很久，不需要更換。

中層的活性碳濾網可以捕捉空氣中的有害氣體，像是瓦斯或揮發性有機化合物，過濾成乾淨氣體。而最外層的HEPA濾網高達H13級別的標準，照歐盟標準，H13等級以上的過濾效果已達99.95%，已能滿足一般家庭潔淨空氣的需求。

Dyson空氣清淨機全機完全密封

一般市面上的空氣清淨機只有過濾網本身是密封的，Dyson是整台機器貼合密封，包含HEPA濾網在過濾時也會把污染物全部鎖住，不會有外漏而造成二次空氣污染的風險。

▲Dyson官方實驗影片裡，橘色粉末跟HP09放置密封在盒子裡，空氣清淨機運作時吹出來的風流都沒有顏色，證明了全機完全密封。

依Dyson官方實驗影片裡可清楚地發現，橘色粉末跟HP09放置密封在盒子裡，空氣清淨機運作時吹出來的風流都沒有顏色，證明了全機完全密封，沒有一絲漏縫。機器拆解後在內部也沒有散落的橘色粉末，全部都被HEPA過濾掉了，當然也就不會流散回空氣中，造成二次污染，證明能真正消滅有害物質，釋放清淨空氣，讓全室空氣都煥然一新。

▲DysonHP09時尚流線的外型讓TIM哥與TIM嫂十分傾心。

身為高科技家電領導者，DysonHP09時尚流線的外型讓TIM哥與TIM嫂十分傾心，手機APP上就可智慧控制並監測空氣品質，還有自動濾網壽命通知，每項設計都別具巧思。

Tim嫂直呼DysonHP09功能簡直和她的老公一樣，貼心又聰明，Tim哥也覺得和水某一樣，智慧又外型時尚。

無論是為了擁有清新的室內空氣，還是為了保護家人的健康，Dyson Purifier Hot+CoolTMFormaldehyde HP09空氣清淨機都能夠帶來卓越的效果和滿意的使用體驗。

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