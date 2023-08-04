夏季空品隱憂多　高溫加速甲醛釋放　醫師提醒需留意室內空汙

▲特派小編JUDY搬新家後，家人不時頭暈、身體搔癢，懷疑是不是新房子怪怪的，剛搬進去就卡到陰，也太倒楣了！（影／ETtoday。）

消費中心／綜合報導

頂著高溫夏天搬新家，原以為嶄新的裝潢會讓心情更加美麗，沒想到卻是噩夢的開始？！ETtoday特派小編JUDY搬新家後，覺得是一場夏日的折磨，汗臭、油漆味交雜，讓人苦不堪言。

最棘手的是，搬進新房子後老覺得身體不大舒服，一下皮膚癢，一下頭暈頭痛各種不對勁。經過家醫科林娜蓉醫師的講解才知道，可能是隱形汙染物甲醛惹的禍。科技品牌Dyson經獨家POLAR實驗法認證的Purifier Cool™ Formaldehyde 二合一甲醛偵測空氣清淨機 TP09，為民眾提供健康、清新的好空氣，大口呼吸都不怕！





▲家醫科醫師林娜蓉建議使用能有效濾除甲醛的空氣清淨機保護健康。

甲醛(HCHO)是一種揮發性的有機物，常見於新裝潢的建材和油漆塗料隔板上。夏天溫度濕度高，更易加速甲醛揮發。人體暴露在一級致癌物甲醛空汙中，除了刺激呼吸道，也會引起皮膚搔癢，頭暈頭痛的各種症狀。甲醛會附著在家具或建材上持續釋放超過15年，醫生建議去除甲醛的方式除了保持室內的通風乾爽，選用低甲醛釋放的家具和裝潢材料，除此之外，使用能有效濾除甲醛的空氣清淨機也是對抗甲醛汙染有效的工具之一。

▲甲醛附著在家具或建材上可以持續釋放超過15年。

Dyson TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機配備固態甲醛感應器，可以精準偵測甲醛濃度，LCD螢幕獨立顯示甲醛數據。搭配獨特催化濾網，可以將甲醛分解成水和二氧化碳分子，而且永久不需更換濾網。除此之外，Dyson TP09還配備HEPA+活性碳二合一濾網，有效捕捉 99.95％ 小至 PM0.1 的超細粒子，如致敏原、細菌、 花粉和黴菌等，也可濾除高達99.9%的人類冠狀病毒229E和OC43氣溶膠，同時除去97%家居氣味。相較一般空氣清淨機僅濾網符合HEPA 13標準，Dyson TP09全機符合HEPA H13標準，透過24個關鍵點增加高壓密封，全密封過濾系統杜絕二次空氣污染的風險。

▲可持續濾淨甲醛的Dyson TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機。

▲Dyson獨家催化濾網將甲醛分解成水和二氧化碳分子，持續有效消滅甲醛，而且永久不需更換。

▲HEPA+活性碳二合一濾網。

空汙難以察覺，往往在健康受到影響時才會引起注意。林娜蓉醫師點出居家空間常見空汙危害。門窗開關時，室外的工業廢氣及汽機車廢氣，容易隨著氣流進到屋內，帶進PM2.5懸浮微粒的汙染。人每天出出入入，衣服上也會附著屋外沾染的細菌病毒。醫生提醒，家中有長輩或是小孩都要特別留意，也建議使用空氣清淨機來過濾環境中的汙染物質，讓呼吸更安全。

家中烹調所產生的油煙、廚餘、垃圾等異味都會影響室內空氣品質。日常所使用的髮膠及家用清潔劑，也會有揮發性毒氣產生。另外，妝點室內環境使用的擴香與五顏六色的香氛蠟燭，精油揮發的氣體會和空氣中的臭氧結合產生甲醛等二次汙染物，蠟燭燃燒時也會增加室內一氧化碳和二氧化碳濃度，這些狀況都會引起頭暈頭痛的不適感。

▲精油揮發的氣體會和空氣中的臭氧結合產生甲醛等二次汙染物，蠟燭燃燒時也會增加室內一氧化碳和二氧化碳濃度。

Dyson TP09的LCD螢幕，可以即時分辨空氣中汙染粒子的種類和濃度。民眾也可以透過手機APP智慧控制並監測空氣品質，還有自動濾網壽命通知，每項設計都別具巧思。

▲Dyson TP09的LCD螢幕，可以即時檢視家中空汙物的種類和濃度。

▲手機APP上就可控制並監測空氣品質，還有自動濾網壽命通知。

夏日高溫加速有害氣體揮發擴散，Dyson TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機有效清除空氣中的隱形殺手，為自己與家人的健康把關。

▲Dyson獨家研發的POLAR實驗法，在模擬一般家庭客廳的空間(約8坪，27 m2)，設置9個不同位置、高低的感應器，確保機器能精準偵測汙染、均勻淨化空氣。(影／Dyson提供)

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