【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

圖、文／Dyson提供

迎接父親節，今年也想帶給爸爸尊榮級禮遇嗎？智慧科技品牌Dyson「戴」好禮給您，向爸爸獻上最深的謝意！7/25 至 8/13 止，凡購買 Dyson 全系列商品，消費滿額最高回饋 8,888 ，指定吹風機、吸塵器以及空氣清淨機商品推出下殺優惠並加贈限定好禮，最高回饋萬元！

無論是愛家好爸爸、型男爸爸或是想送「健康」給爸爸，都可選擇Dyson成為您最霸氣的父親節禮物。除了88節優惠，即日起至7/26，Dyson於新光三越A11 Dyson體驗店舉行「Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地大挑戰」，凡參與挑戰即可體驗全新Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器，還有好禮三重送，參與者有機會獲得夢幻逸品Dyson Airwrap™ 造型器 ，快手刀呼朋引伴發揮你的家事力搶好禮！

Dyson全館滿額消費回饋活動，超人氣吸塵器、空氣清淨機、吹風機等系列產品皆適用。7/25 至 8/13，凡購買 Dyson 全系列商品滿 10,000元，加碼回饋通路幣（或點數）888 元、滿 20,000 元，回饋 1,888 元、滿 50,000 元，回饋 5,888 元、滿 80,000 元，回饋 8,888 元。

指定商品還有限時下殺優惠價，Dyson V12 Detect Slim™ Total Clean輕量無線吸塵器，智慧光學偵測技術使隱藏塵垢無所遁形，內建感應器能夠自動調節吸力、即時顯示髒污數據，是愛家好爸爸們的家事得力幫手。原價23,900元，限定優惠價只要17,888元，再送市值1,980元的專用收納架！