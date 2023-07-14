　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

▲【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意（圖／Dyson提供）

圖、文／Dyson提供

迎接父親節，今年也想帶給爸爸尊榮級禮遇嗎？智慧科技品牌Dyson「戴」好禮給您，向爸爸獻上最深的謝意！7/25 至 8/13 止，凡購買 Dyson 全系列商品，消費滿額最高回饋 8,888 ，指定吹風機、吸塵器以及空氣清淨機商品推出下殺優惠並加贈限定好禮，最高回饋萬元！

無論是愛家好爸爸、型男爸爸或是想送「健康」給爸爸，都可選擇Dyson成為您最霸氣的父親節禮物。除了88節優惠，即日起至7/26，Dyson於新光三越A11 Dyson體驗店舉行「Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地大挑戰」，凡參與挑戰即可體驗全新Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器，還有好禮三重送，參與者有機會獲得夢幻逸品Dyson Airwrap™ 造型器 ，快手刀呼朋引伴發揮你的家事力搶好禮！

Dyson全館滿額消費回饋活動，超人氣吸塵器、空氣清淨機、吹風機等系列產品皆適用。7/25 至 8/13，凡購買 Dyson 全系列商品滿 10,000元，加碼回饋通路幣（或點數）888 元、滿 20,000 元，回饋 1,888 元、滿 50,000 元，回饋 5,888 元、滿 80,000 元，回饋 8,888 元。

指定商品還有限時下殺優惠價，Dyson V12 Detect Slim™ Total Clean輕量無線吸塵器，智慧光學偵測技術使隱藏塵垢無所遁形，內建感應器能夠自動調節吸力、即時顯示髒污數據，是愛家好爸爸們的家事得力幫手。原價23,900元，限定優惠價只要17,888元，再送市值1,980元的專用收納架！

ET快訊
炎亞綸事件引洩密風暴 　北市婦幼隊長調任警局犯防科專員
快訊／警猛勒頸抓錯人！17歲少年慘破頭　懲處出爐
最高領15.6萬！　一職業也納入
李坤城兒子首露面！爆和解後「林靖恩仍阻止搬遺物」
「躺平男」出租廢人陪伴5年賺890萬！現在出書了
拒絕Jennie的男人！　「拒拍攝」原因公開
透天自備88萬！他驚呆「青安912萬全貸」卯死　全場傻：人人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鼓勵年長者參與！東森廣場「健康長壽盃」麻將賽　員工親友報名秒殺

太欠吃！超商最新「3款爆餡泡芙」　內餡還加統一布丁超香濃

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

美容覺效率UP！台劇女神王宇婕代言夜酵素NMN　睡出青春好狀態

東森購物電視通路7／15「特別日」限時優惠　下殺1折起再折300東森幣

超商獨家！超Q「哆啦A夢蘇打冰沙」開賣了　酷聖石冰淇淋買1送1

KIRIN新一番搾美味再進化　寵粉集點拿好禮　營造餐桌儀式感

有西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵！　超商「7大品項買1送1」只有3天

全聯「全新軟Q神物」開賣　結帳店員揭秘：是限量特價品

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

鼓勵年長者參與！東森廣場「健康長壽盃」麻將賽　員工親友報名秒殺

太欠吃！超商最新「3款爆餡泡芙」　內餡還加統一布丁超香濃

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

美容覺效率UP！台劇女神王宇婕代言夜酵素NMN　睡出青春好狀態

東森購物電視通路7／15「特別日」限時優惠　下殺1折起再折300東森幣

超商獨家！超Q「哆啦A夢蘇打冰沙」開賣了　酷聖石冰淇淋買1送1

KIRIN新一番搾美味再進化　寵粉集點拿好禮　營造餐桌儀式感

有西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵！　超商「7大品項買1送1」只有3天

全聯「全新軟Q神物」開賣　結帳店員揭秘：是限量特價品

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

嘉藥獲考選部認證　國家考試電腦化測驗試場揭牌啟用

陳奕迅到台灣了！　倒數24小時開唱...下飛機急做1件事

哈林外甥女疑豪門婚姻觸礁　「私下甜蜜1舉動」被拍…真實互動曝光

通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場　屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰

孫錫久突爆料「為何叫我演假戲」　大咖前輩砲轟：笑出來，太傲慢

2023桃園國際動漫大展7／14至7／23登場　14跨國頂尖漫畫家參展

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

官司勝率太差挨批　美眾議員控FTC告微軟收購案「浪費納稅人的錢」

七夕單身聯誼活動來了！　正統鹿耳門聖母廟「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」

快訊／炎亞綸事件引洩密風暴 　北市婦幼隊長調任警局犯防科專員

連體嬰被告知存活率僅2%　挺過分離手術歡慶7歲生日

消費熱門新聞

全聯「全新軟Q神物」開賣　店員揭秘「殘酷真相」

漢堡王悠遊卡限量5000張手刀開搶

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

超商獨家開賣「哆啦A夢蘇打冰沙」超Q

全台通路「激省優惠」一次看

超商「7大品項買1送1」只有3天

暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

便當夫人的便當難題秘密武器救援

旅行必備洗衣不便靠日本熱銷神器

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　買氣熱

超商限時咖啡買1送1、珍奶第2杯10元

超商最新「2款聯名車輪餅」咬下爆餡

更多熱門

相關新聞

光陽Ionex合歡山站預告8／1啟用

光陽Ionex合歡山站預告8／1啟用

國內機車大廠KYMCO光陽旗下電動機車品牌Ionex日前才宣布，已經展開合歡山遊客服務中心旁換電站的建置工作，今（13）日也藉著媒體活動宣布該座「全台最高換電站」將在8月1日正式上線啟用，《ETtoday車雲》記者更搶先實地走訪，帶讀者搶先一睹該站的現況

太香！林襄「滾床」唯美畫面曝光

太香！林襄「滾床」唯美畫面曝光

星冰樂今起「連4天」第2杯半價！

星冰樂今起「連4天」第2杯半價！

全台通路「激省優惠」一次看

全台通路「激省優惠」一次看

星巴克加碼7/11起「全周都優惠」

星巴克加碼7/11起「全周都優惠」

關鍵字：

Dyson吸塵器父親節優惠空氣清淨機吹風機

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面