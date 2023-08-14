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寧可寬褲、瑜伽褲！妹子嫌「1穿搭」悶又顯腿粗：越來越不愛

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO發現路上穿牛仔褲的女生好像變少了。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前有女網友在Dcard匿名發文，「為什麼很少女生穿牛仔褲了？」說她走在路上，發現很多穿褲子的女生，不是選擇寬褲就是瑜伽褲，很少見牛仔褲的穿搭，不禁貼出噴淚貼圖，「牛仔褲退流行了嗎？」話題引發討論。

原PO文中表示，「走在路上，發現不是寬褲就是瑜伽褲（裙子類不討論）」，語氣充滿疑惑，「想知道為什麼牛仔褲已經沒什麼女生穿了？是牛仔褲退流行了嗎？」話題一出，就有妹子反納悶，「我的衣櫃全部都是牛仔褲欸！牛仔褲萬歲」、「我看到的怎麼跟妳剛好相反」、「牛仔褲我穿爛」、「對腿型或身材好的人來說，牛仔褲根本是衣櫃長住戶」、「只敢穿牛仔褲、黑褲，覺得很顯瘦很好看。」

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就有網友剛好有做類似觀察，發現牛仔褲其實沒有退流行，「牛仔寬褲很多人穿啊！不知道妳指的牛仔褲是不是在說緊身的？前段時間因為報告去東區，觀察大家的穿著做統計，女生大約100多位，有一半以上都穿牛仔寬褲，所以牛仔褲基本上還是主流的啦～」

不少女網友則坦言，現在不太會想穿牛仔褲，不過是「窄管、貼身」那種，「緊身的流汗會整個黏著欸！」「今年真的太熱了，我開始穿直筒寬褲上班後，根本天堂。」「確實越來越不愛穿了，是很好看又百搭沒錯，但很悶熱，穿脫又很麻煩。」

其中，大票女孩都因為1原因棄坑，「穿那麼緊對妹妹不好，又熱又悶，還顯胖」、「我以前也很愛穿牛仔褲，但後來身體變差，下面分泌物變很多，就再也沒穿牛仔褲了……除了牛仔寬褲之外」、「之前會陰處在我月經來的時候，很容易長囊腫，超痛。去婦產科把膿擠掉，被醫生警告夏天不要穿牛仔褲，要保持通風及盡量涼爽。後來改穿裙子或寬褲，的確沒有發作了。」

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