拍照「0修圖」惹怒好友！妹子問：原相機不好嗎　網見1細節喊失禮

▲原PO都用原相機拍照。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的拍照習慣不太一樣，有人傾向使用原相機，也有人會套濾鏡、開美肌等。近日有一名女網友發文表示，她和朋友吵架了，原因是她都用原相機拍照，且還直接將照片發出去，讓其他人一眼就能看出修圖前後的差距。對此，她便求問，用原相機拍照真的很討人厭嗎？

女網友在Dcard上，以「用原相機拍照真的討人厭嗎」為標題發文，提到她平常拍照都是用原相機，不過朋友則會開美白、磨皮，並另外套濾鏡。除此之外，朋友每次拍完照，都會稍微修圖才會PO出去。

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原PO坦言，她用原相機拍完照以後，都會直接發出去，不美白、不磨皮、不套濾鏡也不修圖，保持原本的自然樣貌，怎料此舉卻讓好友不滿。好友說，如果沒有先修圖，其他人就能在兩人帳號看出明顯差異，甚至疏遠她。對此，原PO便求問，用原相機真的不好嗎？

▲每個人的拍照習慣不同。（示意圖／取自Unsplash）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「能扛住原相機的人都是狠人」、「我自己是覺得她想修圖是她的事，而你想用原相機也是你自己的決定，她無權干涉，也無權控制你必須怎麼做」、「原來大家偶包都這麼重嗎？我也都原相機甚至微單」、「原相機我覺得畫質很好欸，也有原況」、「有些人會認為照片只是一個記錄生活的工具，越真實越好；而有些人會認為既然要給大家看了，那為什麼不發『好看一點的照片』，我覺得兩者的想法都沒有錯，只是對於照片的期待和期望不同」。

其中還有網友推測好友生氣的真正原因，「我自己是會覺得合照這種東西如果沒有先給照片上所有的人都看過就發出來，其實很沒禮貌」、「問題的本身就不是你用原相機，是你沒有尊重到她，你喜歡你自己原本的樣貌很好啊，但是不代表每個人都要跟你一樣，如果理念不同可以上傳你自己的照片就好，或是先讓她修她自己」、「你朋友沒有同意你公開她的原始照片你還敢放」、「不是原相機的問題吧？問題是你根本沒在尊重你所謂的朋友」、「發上網路之前不用徵求別人的同意嗎？有夠不尊重」。