心儀男約會「突提議到寶雅」　她忐忑逛3分鐘！結局崩潰了

▲寶雅。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名連鎖生活百貨專賣店「寶雅」流傳著一個都市傳說，只要進到店內，就會莫名想上大號。一名女網友表示，日前和心儀的男生約會，過程中對方提議到寶雅買她需要的東西，而她只逛了短短3分鐘，立刻應驗傳聞，不禁悲喊「直接在他面前社死。」

女網友日前在Dcard提到，單身5年的她前陣子好不容易在交友軟體上，認識了一位符合理想型的男生，也順利約出來見面，當天兩人一起看展覽、吃午餐，一切愉快又美好，直到經過一間寶雅時，男生突然提議，「妳不是說洗髮精要沒了，有寶雅欸，先買吧！」

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當下，她隱隱感覺到不祥之兆，但只是委婉地回「我...先不用啦，反正不急。」而對方誤以為她是覺得提著東西不方便，所以貼心表示買完可以幫忙。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

就這樣原PO帶著忐忑的心進到寶雅，接著僅逛了3分鐘左右，她便感覺到胃腸不聽使喚地在喧囂，於是連忙告知「你可以先自己逛一下嗎？我需要去廁所」，接著飛快離去留下傻眼的對方。

她無奈表示，「出廁所時，理想男問，妳還好嗎？是吃壞肚子，還是生理期不舒服？我只好跟他說，沒事...我只是突然有點肚子痛。」

對此，網友們紛紛笑回，「都市傳說都是真的」、「有類似的經驗，以前和曖昧的女生去圖書館唸書，結果一進去，看到整齊的書架，還有書的味道，腸胃就開始滾動」、「差點以為這是我，我有腸躁症，一緊張就會拉肚子，然後跟現在的老公去約會，只要在外面吃東西，我肚子就會滾」、「棒賽遇到愛」、「沒太誇張都還好，別想太多」、「不止去寶雅，去全聯之類的也會，超痛苦」。