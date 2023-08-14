　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

心儀男約會「突提議到寶雅」　她忐忑逛3分鐘！結局崩潰了

▲▼寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名連鎖生活百貨專賣店「寶雅」流傳著一個都市傳說，只要進到店內，就會莫名想上大號。一名女網友表示，日前和心儀的男生約會，過程中對方提議到寶雅買她需要的東西，而她只逛了短短3分鐘，立刻應驗傳聞，不禁悲喊「直接在他面前社死。」

女網友日前在Dcard提到，單身5年的她前陣子好不容易在交友軟體上，認識了一位符合理想型的男生，也順利約出來見面，當天兩人一起看展覽、吃午餐，一切愉快又美好，直到經過一間寶雅時，男生突然提議，「妳不是說洗髮精要沒了，有寶雅欸，先買吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下，她隱隱感覺到不祥之兆，但只是委婉地回「我...先不用啦，反正不急。」而對方誤以為她是覺得提著東西不方便，所以貼心表示買完可以幫忙。

小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

就這樣原PO帶著忐忑的心進到寶雅，接著僅逛了3分鐘左右，她便感覺到胃腸不聽使喚地在喧囂，於是連忙告知「你可以先自己逛一下嗎？我需要去廁所」，接著飛快離去留下傻眼的對方。

她無奈表示，「出廁所時，理想男問，妳還好嗎？是吃壞肚子，還是生理期不舒服？我只好跟他說，沒事...我只是突然有點肚子痛。」

對此，網友們紛紛笑回，「都市傳說都是真的」、「有類似的經驗，以前和曖昧的女生去圖書館唸書，結果一進去，看到整齊的書架，還有書的味道，腸胃就開始滾動」、「差點以為這是我，我有腸躁症，一緊張就會拉肚子，然後跟現在的老公去約會，只要在外面吃東西，我肚子就會滾」、「棒賽遇到愛」、「沒太誇張都還好，別想太多」、「不止去寶雅，去全聯之類的也會，超痛苦」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋回應了
南韓「比基尼妹群」嗨坐重機　火辣畫面瘋傳
被metoo私訊灌爆　小紅老師震驚「竟有大人物」：會血流成河
若A助理費「有2條路可走」　律師點名這2人：不是大好就大壞
林子偉今註冊「台鋼狀元」一日限定　背號5號
高虹安沿用他辦公室制度！勞動部次長李俊俋遭告發　檢分案偵查
快訊／DJ Soda遭「多人襲胸」　二度怒嗆：我就喜歡穿得辣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東縣衛生局檢驗116件冰品　4件不合格…均為腸桿菌科超標

路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了

若A助理費「有2條路可走」　林智群點名這2人：結果不是大好就大壞

頂新和德助弱勢開賣　揪民眾愛心串聯中秋送暖

寧可寬褲、瑜伽褲！妹子嫌「1穿搭」悶又顯腿粗：越來越不愛

心儀男約會「突提議到寶雅」　她忐忑逛3分鐘！結局崩潰了

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善：這種才需要支持

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近：是好兄弟歇腳亭

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

屏東縣衛生局檢驗116件冰品　4件不合格…均為腸桿菌科超標

路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血　高雄哥嚇壞：腳趾變形了

若A助理費「有2條路可走」　林智群點名這2人：結果不是大好就大壞

頂新和德助弱勢開賣　揪民眾愛心串聯中秋送暖

寧可寬褲、瑜伽褲！妹子嫌「1穿搭」悶又顯腿粗：越來越不愛

心儀男約會「突提議到寶雅」　她忐忑逛3分鐘！結局崩潰了

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

餐廳收費「用1方式」區分！他大讚友善：這種才需要支持

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近：是好兄弟歇腳亭

鴻海AI伺服器做到一條龍服務　攜微軟布局低軌衛星

汪小菲「神秘新歡」疑被起底！　女網紅單方面認愛：是我太高調

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

PiA吳蓓雅點出現代1文明病　親吐出道心聲：註定沒有後路！

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

遭捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

陽岱鋼教中文很融入　悍將洋投瑞恩第一餐愛上「筒仔米糕」

真正的自信只有1念頭　為了擊敗別人「會被牽著走」

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

AirPods忘在海底撈　店員撿到竟帶回家

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

正妹求「燈光昏暗飯店」：怕男友看到素顏

最美禮生夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白

3縣市「大雨特報」！強降雨襲擊

「退貨童書」重新上架？好市多回應了

「不好意思！」　台灣3句話最讓外國人印象深刻

更多熱門

相關新聞

悶又顯腿粗！妹子嫌1穿搭：越來越不愛

悶又顯腿粗！妹子嫌1穿搭：越來越不愛

日前有女網友在Dcard匿名發文，「為什麼很少女生穿牛仔褲了？」說她走在路上，發現很多穿褲子的女生，不是選擇寬褲就是瑜伽褲，很少見牛仔褲的穿搭，不禁貼出噴淚貼圖，「牛仔褲退流行了嗎？」話題引發討論。

住旅店「一早6:30被破門」嚇壞情侶　網驚：細思極恐

住旅店「一早6:30被破門」嚇壞情侶　網驚：細思極恐

她聽「面試官1句話」判斷公司好壞

她聽「面試官1句話」判斷公司好壞

拍照「用原相機」惹怒好友　網見細節喊失禮

拍照「用原相機」惹怒好友　網見細節喊失禮

男友特地開20分鐘車滅蟑！她笑「想壞壞齁」結局曝

男友特地開20分鐘車滅蟑！她笑「想壞壞齁」結局曝

關鍵字：

寶雅寶雅大便寶雅都市傳說心儀男約會社死Dcard

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面