客家大老陳運棟告別式　文化部代總統頒褒揚令

▲客家大老陳運棟告別式，文化部常務次長李連權代表蔡英文總統頒發褒揚令。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣客家大老陳運棟8月2日與世長辭，享耆壽91歲，今(14日)辦理告別式，文化部副次長李連權、客委會主委楊長鎮和苗栗縣長鍾東錦，分別頒贈總統褒揚令、旌揚狀和褒揚狀，表彰陳大老畢生無私奉獻客家，為苗栗客家、台灣客家的崇高貢獻，場面備極哀榮。

告別式今天上午8時30許在頭份市立殯儀館景仰廳舉行，陳大老的遺孀黃春枝帶領長子陳晟康、次子陳景康和長女陳淑康等親屬，分別舉行天主教彌撒和公祭儀式。

總統蔡英文因公不克前來，指派文化部常務次長李連權代表頒發總統褒揚令，客家會主委楊長鎮頒發客家委員會旌揚狀，苗栗縣長鍾東錦頒發褒揚狀，分別由陳大老的長子、次子和長女依序受獎後，三人也聯合公奠向陳大老致上最高敬意。

陳運棟生於民國22年，投身杏壇30多年，先後擔任國大代表、客家委員會委員、苗栗縣教育會理事長，一生作育英才無數，苗栗縣長鍾東錦、前苗栗縣長徐耀昌、前新竹縣長邱鏡淳、行政院中部辦公室執行長徐定禎等人都是他的學生。

陳運棟鑽研台灣史與客家文化探討，著述、藏書豐厚，提攜後進不遺餘力，資歷和地位崇隆，出版過客家相關著作40餘本、發表文章多達160餘篇，67年出版「客家人」、78年出版「台灣的客家人」，被公認研究客家的學子必備研讀的經典著作，因此譽為「近代最重要的客家研究先驅」，堪稱苗栗之光。

▲陳運棟畢生奉獻客家，總統頒發褒揚令，客委會頒發旌揚狀，苗栗縣長頒發褒揚狀。（圖／苗栗縣政府提供）