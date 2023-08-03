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苗栗縣客家大老陳運棟辭世　享耆壽91歲

▲▼苗栗縣客家大老陳運棟8月2日辭世，享耆壽91歲。（圖／苗栗縣文觀局提供）

▲苗栗縣客家大老陳運棟8月2日辭世，享耆壽91歲。（圖／苗栗縣文觀局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣客家大老陳運棟昨(2日)辭世，享耆壽91歲，苗栗縣長鍾東錦是他的學生，上午前往殯儀館致弔，鍾東錦表示，陳運棟不僅是他的恩師，對客家文化發展保存貢獻良多，陳的辭世，讓人惋惜哀痛。

1933年出生的陳運棟，1989-2000年擔任過2屆國大代表，在苗栗政壇也頗具影響力，近年因年事已高，較少現身公開場合。辭世的消息傳出，也讓地方各界表達哀悼與不捨。

據了解，陳運棟昨天午餐後睡午覺，家人發現久未起床，才發現陳已於午睡中安詳辭世，苗栗縣長鍾東錦獲知陳過世訊息，今天中午前往頭份市立殯儀館弔唁、致意。

鍾東錦表示，陳運棟在苗栗縣中港溪地區受到大家敬重，是他結婚時的證婚人，也是他的恩師，一生中給他很多啟示，常常給他很多期許和教導，讓他心存感激。

陳運棟曾任國小、私立大成中學教師，1999年在大成中學校長任內退休，從事教職30多年，作育英才無數，苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌及行政院中部辦公室執行長徐定禎都是他在大成中學的學生。

陳運棟除忙於教學外，對客家文史鑽研及地方志書編纂也投入相當多精力，一生致力保存與傳承客家文化，卓有貢獻，於2009年獲客委會客家終身貢獻獎。

▲▼客家大老陳運棟8月2日辭世，苗栗縣長鍾東錦3日前往頭份殯儀館弔唁。（圖／記者蔡文淵攝）

▲客家大老陳運棟8月2日辭世，苗栗縣長鍾東錦3日前往頭份殯儀館弔唁。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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