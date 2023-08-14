不到20秒竟有8機車不讓行人　穿越道沒人敢過...南警依法舉發

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PＯ出一段影片，內容是在台南市中西區民生路郭合醫院前1條人行道，短短不到20秒就有8部機車不讓人行道上等候通行的行人，網友表示：「不要急！不要搶！統統有獎！感謝您急著捐6000元給國庫！」，並說路郭綜合醫院前，騎車經過，有行人穿越道陷阱，1張罰6千元一天開出不知道幾張罰單！

▲台南市中西區民生路郭合醫院前1條人行道，短短不到20秒就有8部機車不讓人行道上等候通行的行人。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

第二分局指出，針對「Wo Wtchout-他在路我在錄」網站所 PO傳影片，影片中地點為中西區民生路2段26號（郭綜合醫院）前行人穿越道，二分局也接獲民眾檢舉於8月1日中午12時許，在該路口有不停讓行人之交通違規案件，經審查違規事實明確依規定舉發8件在案；另2023年迄今該處計取締未停讓行人違規30件。有關該民生路2段26號路口設有「閃光黃燈號誌」並劃設斑馬紋行人穿越道，二分局前於2023年6月28日函請交通局評估設置行人觸動號誌，惟因未達道路交通標誌標線號誌設置規則第 226、228條規定（參考人車流量未達標準）而暫不予設置。

第二分局表示，有關取締不停讓行人違規認定基準為汽、機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件；另閃光黃燈有「警告」車輛應減速接近，注意安全來小心通過；如遇行人穿越道有行人通過時應暫停於停止線前，讓行人優先通行。而行人在行經有設置行人穿越道之路段（口），應於行人穿越道上行走，且進入行人穿越道通過時應迅速通過，避免低頭滑手機，並注意查看左右及轉彎來車。也提醒駕駛及行人均能多小心及注意，共同遵守交通規則，以維護大家道路交通安全。