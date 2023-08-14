快訊／高雄瞬間大雨！男找女友遇積水受困　急call119救援脫困

▲男子不熟路況，不敢從車內離開。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市今(14日)近午突然下起一陣大雨，造成部分區域排水不及，就有一名24歲男子駕駛一部轎車，行經岡山區潭底路時，汽車拋錨停在路中央動彈不得，警消出動救援，協助他從車內離開。

這名男子今日上午11點多自行駕車下高科交流道，他表示，要往路竹阿蓮找女朋友，但對這附近的路況不熟，誤信導航走小路，結果不慎駛入淹水路段，造成車輛拋錨，但不敢從車內離開。所幸警消及時趕到，並協助他脫困，男子沒有受傷。