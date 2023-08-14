百年古蹟毀容！西班牙醉男拿松香水狂擦廟門　現行犯移送士檢

記者黃宥寧／台北報導

慘毀容！北市士林區慈諴宮為市定三級古蹟，西班牙籍方姓男子今（14日）凌晨2時許，帶幾分醉意持松香水、油脂溶解劑等清潔用具塗抹廟門，導致廟門畫像溶解、漆面泛白，警方獲報後，依現行犯將他帶回派出所，他稱「廟門太髒了」，警詢後，依違反文化資產保存法移送士林地檢署偵辦。

據警方調查，53歲方姓男子為西班牙籍人士，職業是名美術藝術家，日前也有配合過他縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作，14日凌晨2時許飲酒完，步行到慈諴宮，心血來潮竟拿出抹布奮力擦拭。

▲西班牙籍方姓男子持松香水等擦拭廟門。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於方男是持松香水、油脂溶解劑，加上他使出渾身解數上、下奮力「擦拭」，釀廟門上2尊門神畫像，左邊有明顯輕微掉漆而右邊則是大面積掉漆，嚴重「毀容」。

▲方姓男子帶著醉意在廟門前賣力擦拭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

方男「美意」稱是為擦乾淨廟門，但該廟為百年古蹟，因釀廟門明顯毀損，警方訊後將依違反文化資產保存法移送士林地檢署偵辦。

士林警分局呼籲民眾，依文化資產保存法第103條，無端毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，罰則相當重，呼籲民眾切勿以身試法，肆意毀損列管古蹟。