台東警攜手在地廟宇　宣導反詐騙與婦幼安全

▲東警攜手在地廟宇逗陣反詐騙與婦幼安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東分局中興派出所，日前與轄內忠合宮、劉部堂等廟宇合作進行反詐騙宣導，在信徒參拜進香時機宣導如何辨識、防範假投資、假捐款等常見的詐騙手法，提醒民眾切勿上當。另也透過婦幼安全宣導提升民眾對「家庭暴力、性騷擾、跟蹤騷擾、兒童及少年性剝削」的預防意識。

中興派出所所長所長洪振峯帶領員警在廟宇向參拜信徒宣導，「假投資」詐騙手法不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，甚至以偽造案例、影片等資料，製造許多人搶著投資的假象，使民眾降低防備心。各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，方能維護自身投資權益。如有陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺。

台東警分局分局長陳蔚文呼籲，「保證獲利」、「投資翻倍」之類話術就是辨識詐騙的關鍵字！詐騙集團會偽造獲利假象吸引民眾投入資金，等到時機成熟就將被害人自投資群組移除與封鎖帳號，導致其血本無歸。各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，方能維護自身投資權益。若有接獲到可疑資訊切勿上當受騙，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。