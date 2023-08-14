奉茶樹10週年　台東最美星空音樂會邀請人氣樂團+在地好聲音

▲台東最美星空音樂會13日晚移師池上鄉奉茶樹舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



2023台東最美星空音樂會13日晚移師池上鄉奉茶樹，邀請獲得第25屆金曲獎最佳樂團獎的麋先生、自然系樂團Cicada，以及多組在地樂團輪番演唱，昨晚更恰逢英仙座流星雨極大期，在精彩的音樂演出中，副縣長王志輝、池上鄉長林建宏與近5千民眾抬頭仰望星空，希望一睹流星雨的風采。

台東縣政府今年以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」為主軸，希望邁入第6年的台東最美星空系列活動，可以帶給民眾6種「最」特別的體驗。而今年度共8場次巡演，昨晚第5場次前往池上鄉奉茶樹溫馨登場，由第25屆金曲獎最佳樂團麋先生、自然系樂團Cicada，不只齊聚眾多音樂獎項常勝軍，帶給民眾「最強」的感受，更邀請在地青年美聲農男美女團、草草屋caucau樂團，展現台東多元、新穎的音樂文化及蓬勃發展的創作力，帶來台東最美星空音樂會史上「最長」滿滿3小時音樂演出。





昨夜剛好是英仙座流星雨極大期，吸引包括副縣長王志輝、池上鄉長林建宏、地方各界及近5千名追星迷到場共襄盛舉，而粉絲們最引頸期盼的「暗燈儀式」環節，在全場5、4、3、2、1的倒數聲後，全場燈光關閉，在無電桿干擾的伯朗大道上，聞著蟲鳴聲，享受徐徐吹來的微風，希望捕捉到流星劃過夜空的瞬間。現場由台東最美星空培訓、認證的專業星空導遊，帶來精采的星象解說，讓現場民眾沉醉在這片星夜下。

曾姓民眾分享，多年前就透過朋友的推薦認識台東最美星空的系列活動，但都沒有實際參與過，今年特別規劃假期參加，自己實際參加過後，才知道朋友持續大推的原因，在暗夜中看到這麼美的星空，真的很感動、很被療癒，除了星空音樂會，也報名參加星空導覽，星空導遊的講解很專業、也很親切，讓人更著迷於台東。