▲台東《自然醒慢活祭》推海洋療癒系列體驗行程，在東河與都蘭海岸沿線場域舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府首創身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》（Taitung Spirit Festival），12日至13日舉辦首場「淨心慢旅行」系列活動，以「海洋藝術靜心」為題，與台東香草精油品牌小村遠遠、在地戶外探險團隊、瑜珈師資合作，在東河與都蘭海岸沿線場域，規劃舞蹈、色彩創作、精油調製以及水上瑜珈課程。

「淨心慢旅行」首日在背山面海的一級海景場域都蘭舉辦，面朝令人屏息的湛藍太平洋，安排繪畫創作、自由舞動、精油沐浴露調製等藝術課程，讓參與者透過五感和自然對話，感受海洋飽滿的活力並激發創意。次日活動則於清晨展開，帶領參與者前往東河馬武窟溪，進行日出水上SUP瑜珈課程，學習感受溪水的流動與身體的韻律，找回身心合一的生命力，與覺知的掌控力。

社會處長陳淑蘭指出，蔚藍的大海是台東專屬的療癒能量，希望透過海洋藝術等特色課程安排，讓大家也能感受到這份臺東療癒力。且不只海洋，《自然醒慢活祭》也將於未來推出結合天文星空、溫泉療癒等相關主題內容，拓展台東療癒體驗的層次。

除「淨心慢旅行」旅遊遊程外，《自然醒慢活祭》系列活動中的「國際音療工坊」也將於26日至27日在台東市區登場，特別邀請荷蘭頌缽音療大師Hans de Back與呼麥遊牧音樂人烏德尼擔任講師，開設專業師資培訓課程與一般民眾音療體驗場次。