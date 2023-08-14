哪間連鎖店最曇花一現？這2家被鄉民點名：莫名被黑掉倒了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林悅翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

每隔一段時間總有不同的新奇美食出現，吸引民眾前往排隊消費。一名網友就細數過去曾造成風潮的連鎖店，像是葡式蛋塔、烤饅頭等，都是快速展店後又倒閉，好奇眾人心中「最曇花一現的連鎖店是哪一個？」文章曝光後掀起討論，其中2間飲料店最多人點名。

原PO在PTT發文表示，過去有不少紅極一時的店家，像是上海烤饅頭、葡式蛋塔、清玉以及鮮玉仙等，雖然加盟成本有高有低，但這些店都曾經到處看得到分店，可惜不久後就消失了，最新的店家還有廖老大，讓他好奇「台灣最曇花一現的連鎖店是哪一個？」

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文章曝光後掀起討論，「X魚咬吐司」、「蛋塔工廠」、「兔子兔子」、「廖老大沒有之一，只活三個月嘻嘻」、「好多飲料店都很難遇到了，珍XX，X湯X」、「阿娘喂，我看過的都消失了」、「大阪王將」、「淺草麵包」、「其實蠻想念那個烤饅頭的」、「烤饅頭還有店活著，X魚咬吐司吧，被嫌到臭頭，還沒去吃就全倒了」。

但其中最多人點名的就是清玉和一芳，「最可憐是清玉，一個黃金比例讓店倒光」、「清玉明明不錯喝，那時候就有人帶風向」、「清玉還有啊，一芳就真的死透了，當初一芳的水果茶多夯啊，客戶都指定要請他們喝」、「清玉莫名被黑掉」、「一芳後來變共芳」、「清玉是得罪媒體，加盟店沒管理好，媒體就開始用一杯相當10幾顆方糖去攻擊」、「一芳最冤吧，被塔綠班搞到倒」、「清玉，還搞什麼排隊」。

▲▼一芳和清玉都被點名。（圖／ETtoday資料照）

