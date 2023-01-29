　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」：強在品質穩定

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲大家心目中最強的飲料店是哪家？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多台灣人愛喝飲料，所以常常沒走幾步路，又會看到一家手搖飲店。對此，就有網友不禁好奇拋問，現在連鎖茶飲店真的超多，在這麼多選擇之中，大家覺得哪家才是第一名？貼文曝光後，底下網友還是狂推「這家老字號」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「目前喝過覺得最頂的連鎖店茶飲是哪家」為題發文，提到以前若討論飲料店，50嵐就算是「很頂」的，不只店面好看，價格也稍貴一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO接續著說，現在茶飲店超級多，且設計得都不錯，像他家附近的街上，就可以看到約20家新的飲料店，且價格50元起跳都算常見了。與此同時，他也好奇在大家心目中，最好喝的連鎖店茶飲是哪一家呢？

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲不少網友還是支持50嵐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

貼文一出，被最多人點名的還是50嵐，「天仁茗茶、50嵐，品質都還蠻穩定」、「50嵐強在品質穩定、不會踩雷」、「50嵐真的低調王者，迷客夏也不錯」、「現在50嵐還是很好啊，1號無敵」、「只服50嵐和麻古」。

另也有網友回應，「我只想拜託約翰多開店，我要喝煮濃」、「好想天天喝煮濃，每次去台北都帶6杯回家」、「論連鎖我會選麻古，約翰店太少了」、「五桐號，每次都一堆人排隊」、「可不可永遠的神」、「天仁茗茶茶王還可以啊」、「布萊恩、一手私藏」。

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

ET快訊
慘遭性虐「分裂40個人格」　23歲正妹網紅痛苦自爆
巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火！　乘客燒到面目全非　
「這1牌」路上一堆人穿！　內行分析3點：能不紅嗎
快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主
「平溪天燈」飛進別人家！　願望卡屋簷畫面曝
飲料界低調王者！　茶飲控激推「這家老字號」
女兒簽「DNR」讓爸好走　遭哥控弒父！結果曝
老公副駕狂指揮！女星暴怒「那麼會你來」　他連開17小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」：強在品質穩定

花2千元買鞋　他自豪曝「一穿2年」！苦主1狀況勸換：差點摔死

長庚團隊開發VR園藝任務　能強化長輩心智認知功能

好市多1.2萬「40°C充氣按摩池」開賣！會員喊讚　老司機一看笑了

獨／台中30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺：寧失業拒幫新老闆

彰化禽流感疫情連爆！1個月內傳出4起　共撲殺22萬隻鵪鶉

快訊／增43.6%！今本土+27350例　30歲男肝硬化「昏倒家中」確診亡

彰化飼養場爆新型H5N1禽流感！　動防所緊急撲殺10萬隻鵪鶉

獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」：強在品質穩定

花2千元買鞋　他自豪曝「一穿2年」！苦主1狀況勸換：差點摔死

長庚團隊開發VR園藝任務　能強化長輩心智認知功能

好市多1.2萬「40°C充氣按摩池」開賣！會員喊讚　老司機一看笑了

獨／台中30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺：寧失業拒幫新老闆

彰化禽流感疫情連爆！1個月內傳出4起　共撲殺22萬隻鵪鶉

快訊／增43.6%！今本土+27350例　30歲男肝硬化「昏倒家中」確診亡

彰化飼養場爆新型H5N1禽流感！　動防所緊急撲殺10萬隻鵪鶉

獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

Fubon Angels首辦練習生徵選　3女孩脫穎而出

只因被多瞪一眼！暴力韓男「踹頭撞牆」20多歲女　腦出血右腿麻痺

叮嚀寵物魚回大海要小心！下秒遭「大魚一口吞下」　飼主崩潰大叫

打遊戲中離「來不及說再見」！網咖男秒被帶走　原因曝光

巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火　至少41死！乘客燒到面目全非

女球迷受訪一半「掏出雪乳」　男記者秒出手！崩潰大叫全放送

免治馬桶該買嗎？　網大推「2功能」會上癮：便便都回家上

清甜香氣一聞就愛上！2023春夏「這5款玫瑰香水」超推

約好上岸時間不見人影！屏東後壁湖潛水客失蹤　海陸空同步搜救

High唱KTV隔天發不出聲！功能性嗓音障礙上身　做好這6點保住好聲音

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

生活熱門新聞

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

今年還有7大連假　最長放5天

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

台灣港務公司招考新人正、備取128名

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

更多熱門

相關新聞

開工喝咖啡星巴克1／30買一送一

開工喝咖啡星巴克1／30買一送一

開工大吉！揮別10天新春連假，上班族即將在明（30）日回到工作崗位，為了讓大家能順利收心，星巴克也將在1月30日推出買一送一優惠，讓你可以和同事一起喝著咖啡聊著連假時的旅遊見聞，同時連鎖咖啡業者cama cafe、路易莎與85度C也都推出開工優惠，喜歡喝咖啡或飲品的朋友可別錯過了

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

25歲表弟買房　「嘴砲親戚也好評」他傻了

25歲表弟買房　「嘴砲親戚也好評」他傻了

後段大學畢業！他曝「8成同學」都買房

後段大學畢業！他曝「8成同學」都買房

PTT「全面登出」驗證信寄超慢　鄉民氣炸了

PTT「全面登出」驗證信寄超慢　鄉民氣炸了

關鍵字：

手搖飲飲料50嵐連鎖店PTT

讀者迴響

熱門新聞

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

邱澤罕見同框老婆放閃！

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

電梯大樓住幾樓最優？

今年還有7大連假　最長放5天

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面