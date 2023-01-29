飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」：強在品質穩定

▲大家心目中最強的飲料店是哪家？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多台灣人愛喝飲料，所以常常沒走幾步路，又會看到一家手搖飲店。對此，就有網友不禁好奇拋問，現在連鎖茶飲店真的超多，在這麼多選擇之中，大家覺得哪家才是第一名？貼文曝光後，底下網友還是狂推「這家老字號」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「目前喝過覺得最頂的連鎖店茶飲是哪家」為題發文，提到以前若討論飲料店，50嵐就算是「很頂」的，不只店面好看，價格也稍貴一些。

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不過原PO接續著說，現在茶飲店超級多，且設計得都不錯，像他家附近的街上，就可以看到約20家新的飲料店，且價格50元起跳都算常見了。與此同時，他也好奇在大家心目中，最好喝的連鎖店茶飲是哪一家呢？

▲不少網友還是支持50嵐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

貼文一出，被最多人點名的還是50嵐，「天仁茗茶、50嵐，品質都還蠻穩定」、「50嵐強在品質穩定、不會踩雷」、「50嵐真的低調王者，迷客夏也不錯」、「現在50嵐還是很好啊，1號無敵」、「只服50嵐和麻古」。

另也有網友回應，「我只想拜託約翰多開店，我要喝煮濃」、「好想天天喝煮濃，每次去台北都帶6杯回家」、「論連鎖我會選麻古，約翰店太少了」、「五桐號，每次都一堆人排隊」、「可不可永遠的神」、「天仁茗茶茶王還可以啊」、「布萊恩、一手私藏」。