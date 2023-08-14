碧桂園股價跌破1港元「創歷史新低」　旗下11檔債券今停牌

▲碧桂園迅速成為大陸房地產市場第二輪下滑中，最引人注目的受害者。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸碧桂園財務危機愈演愈烈，旗下11檔境內債券今（14）起停牌，所涉債券規模超過160億元（人民幣，約新台幣675億元）。碧桂園股價暴跌，11日跌破1港元，今早開盤再跌逾14%至0.84港元，創下歷史新低。

據香港信報報導，碧桂園公告顯示，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平訊息披露，維護廣大投資人利益，根據交易所相關規定，旗下11檔境內債券將於14日開市起停牌，復牌時間待定。

▲碧桂園董事會主席楊惠妍曾是亞洲女首富。（圖／CFP）

碧桂園11日發佈管理層致歉函《化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園》，函件由董事局主席楊惠妍、總裁莫斌共同署名。

文章表示，公司要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拚盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利，同時將在「一體兩翼」的新戰略格局下，以市場為導向，積極探索房地產新發展模式，努力實現高質量可持續發展。

文章最後指出，「感恩一路以來大家給予我們的信任和支持，請給公司一些時間，我們將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園！再次真摯地表示歉意！」