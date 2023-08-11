碧桂園爆雷！承認遭遇「最大困難」　楊惠妍急卸任關聯企業董座

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼恆大之後大陸房市再傳爆雷消息！大陸房地產巨頭碧桂園10日公開攤牌稱，面臨成立以來最大困難，預估上半年淨虧損450億-550億元人民幣，將採取四大自救措施。巧合的是，大陸前女首富、碧桂園主席楊惠妍日前已經卸任，不再擔任關聯企業增城市碧桂園物業董事長。

另外，由於楊惠妍上月底才把她全資持有的必勝有限公司20%股份捐贈給香港一基金會，隨後碧桂園便爆發財務危機，引發市場聯想。

據《第一財經》報導，8月10日，碧桂園控股突然發布公告，披露公司上半年預計出現較大虧損，未經審計的虧損額度大約介乎約450億元至550億元（人民幣，下同）。導致虧損原因主要是由於房地產行業銷售下行的影響，業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加，以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

同時，碧桂園還透露，當下公司遇到了自成立以來最大的困難，受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，帳面可動用資金持續減少，出現了階段性的流動壓力。碧桂園表示，「面對行業整體極端困難的局面，公司上下一心，千方百計開展自救，但市場整體尚未回暖，行業絕對規模的下降以及資本市場信心修復均尚需時間，企業整體經營壓力有增無減。」

對於經營虧損和流動性困難，碧桂園管理層公開致歉並反省，稱雖然對本輪市場調整周期有預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。

目前，碧桂園已成立由董事會主席任組長的專項工作小組，將工作重心聚焦於「保交付」、化解流動性壓力、保障經營有序三個方面，盡快渡過難關。

數據顯示，2023年1到7月，碧桂園實現權益銷售金額1408億元人民幣，年增率下降35%，較2021年下降61%；7月單月實現權益銷售金額人民幣121億元，連續第四個月月增率下降，年增率下降60%，較2021年下降78%。

碧桂園表示，自2021年以來，房地產行業步入了前所未有的困難時期，多重不利因素疊加，導致行業銷售和公開市場融資面臨嚴峻的困難和挑戰。

今年第一季，大陸多城樓市在經歷了短暫回暖後快速下滑，尤其5月份以來的萎縮程度超出業內預期。7月份，百強房企實現銷售操盤金額3504.3億元，月增下降33.5%，年增也大降33.1%，降幅較上月進一步擴大。

目前，碧桂園雖然沒有公開違約，但已陷入流動性困難局面，公司表示接下來會努力化債，與債權人保持溝通，採取各種債務管理措施，以保障本公司的長遠發展，並為債權人保存價值、維護利益。

與此同時，還將全力保交付。2022年該公司交樓量70萬套，今年上半年交樓27.8萬套，均為行業第一。下半年，即便公司面臨著流動性壓力，但仍將壓實主體責任，保交付、保民生，實現今年交付量與去年持平。

碧桂園還披露，截至2022年底，公司淨資產約3096億元人民幣，總權益可售資源12083億元人民幣（其中已獲取權益可售資源人民幣9555億元）。接下來將盡最大努力做好銷售，維持公司正常運轉，並努力盤活酒店、寫字樓、商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支，改善經營效益，更好保障供應商、合作方等各利益相關方的權益。

在這輪房地產行業下行的過程中，許多建商在正式對外宣布流動性困難以前，都先經歷了一輪輿論風波。碧桂園亦如是。

7月下旬起，碧桂園境內多筆公司債出現下跌，期間伴隨著包括佛山市副市長帶工作組進駐、「大小楊」離境、畢馬威入駐等一系列傳聞，該公司皆予以否認澄清。

但資本市場上，碧桂園股債遭遇雙殺，連番下挫。市場如此風聲鶴唳，原因在於對碧桂園近期償債能力感到擔憂。企業預警通顯示，截至8月上旬，碧桂園存續的境內債券共19只，其中8月10日有一筆13.6億元的公司債到期；9月2日有一筆58.3億元的私募債到期，債券剩餘為39.04億；11月20日有一筆價值30億元的公司債到期，債券剩餘價值為9.93億元。另外，該集團旗下其他融資主體也有少量債務將於未來一個季內到期。

海外債方面，根據wind數據，截至目前，碧桂園的海外存續債券共20只，總額約171億美元，2023年年內到期的海外債券共一筆，該筆海外債的規模為4億美元，到期日為2023年10月19日。

據悉，碧桂園已在8月7日償還了10日到期的13.6億公司債的全部尾款，但當日需要支付的兩筆美元票據的票息卻未付息。鑑於這兩筆美元票據仍有30天付息寬限期，至此還不能評判碧桂園已經違約。

另外，根據「企查查」App顯示，增城市碧桂園物業發展有限公司發生工商變更，楊惠妍已經卸任董事長，改由丁傑出任董事長，另外張進銳、張海武也不再擔任董事，席次改由王增瑞、陳金星出任。