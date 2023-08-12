碧桂園女董楊惠妍道歉！昔日「女首富」面臨公司存亡之戰

▲碧桂園董事會主席楊惠妍。（圖／翻攝碧桂園）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商碧桂園11日下午發出致歉函，署名董事會主席楊惠妍及總裁莫斌。信中坦承，公司目前面臨大規模虧損，承受階段性流動壓力，但堅持不躺平，透過加快銷售、盤活資產、消減支出等措施自救，「請給公司一些時間，我們將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園！」

信中提到，8月10日公司發布了盈利警告和內幕消息公告，受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力，「在此，我們謹代表公司管理層向大家表示誠摯的歉意！」

▼楊惠妍2020年還登上胡潤女企業家榜第一名。（圖／CFP）



信中指出，自2021年以來，地產行業步入了大調整，房企普遍面臨生存大考，面對極端行業環境，公司堅持不躺平，上下同欲、攻堅克難，通過加快銷售、盤活資產、削減支出、控股股東支持等措施千方百計全力自救，盡最大努力保交付、保信用。

信中提到，雖然公司上下已全力以赴自救，但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，面臨自創辦以來的最大困難，「公司管理層進行了深刻的反思，雖然對本輪市場調整週期有所預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。」

▼碧桂園面臨財務危機。（圖／路透社）



信中指出，面對眼前這份不滿意的答卷，他們感到非常內疚，不管有多少理由，確實是自己做得不夠好，「痛定思痛、吸取教訓的同時，我們還是要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利。」

信中還強調，面對創辦以來的最大困難，他們堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道，「感恩一路以來大家給予我們的信任和支持，請給公司一些時間，我們將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園！」

楊惠妍是碧桂園創辦人楊國強的女兒，楊國強將公司7成的股份轉讓給楊惠妍之後，就讓楊惠妍成為了富豪榜上的女首富，而且連續霸榜多年。根據胡潤研究院發表的2020年女企業家榜，當年39歲的楊惠妍以2250億元的資產蟬聯中國大陸女首富寶座。