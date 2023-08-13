碧桂園又爆雷！11檔公司債明停牌「餘額破600億」

▲碧桂園。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸最大的房地產商「碧桂園」11日才發出道歉信，坦承公司遭遇鉅額虧損，正面對流動性壓力，12日晚間又宣布，旗下11檔境內公司債將從14日起停牌。

本次宣布停牌的發債主體為碧桂園地產集團有限公司和廣東騰越建築工程有限公司，涉及碧桂園地產集團發行的21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司債和一隻私募債16碧地05；騰越建築發行的一隻16騰越02。

據大陸媒體統計，11檔債券的餘額約157億元人民幣（約662億元新台幣），同時，其中也有不少9月就要到期的債券。碧桂園並未宣布對即將到期的境外債券如何處置。

宣布停牌的同時，碧桂園在公告中稱，面對行業困難局面，發行主體公司及碧桂園本身始終堅決壓實自身責任，協調各方資源，全力以赴保交付、保運營。後續公司亦將繼續穩妥推進各項經營策略和風險化解措施，保障公司可持續健康發展，維護投資者的合法權益。

公告稱，碧桂園將盡最大努力做好銷售，努力盤活酒店、寫字樓、商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支，改善經營效益，更好保障供貨商、合作方等各利益相關方的權益。四是加強特殊時期的組織領導，為更好地應對當前困難，碧桂園成立了由董事會主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。