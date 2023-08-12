30分鐘後打烊！她堅持入店「我吃很快」仍遭拒　委屈討拍反被罵

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▲原PO保證可以在打烊前吃完，店家仍拒絕入店內用餐。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些店家中午會有休息時間，一名女網友表示，常常工作忙到下午1點多，很常碰到1點20左右到店家，卻被拒絕的狀況，但明明2時才結束營業，她也可以快速在半小時內吃完，連火鍋都可以在半小時內吃完，店家卻還是不讓他進去，讓她很傻眼，貼文一出卻被網友罵翻，認為她沒有同理心。

原PO在Dcard上發文，工作常常忙到下午一點多才吃午餐，不想在家吃，怕會製造垃圾，且食物外帶回家也不好吃，所以通常都會在外面內用，「常常1:20-25左右店家就不給內用了」，但明明營業時間是到下午2時，她也保證可以在打烊前吃完，店家卻還是搖頭。

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她坦言，都是自己一個人吃午餐，快速吃一吃就會離開，之前曾在半小時內，吃完一鍋火鍋，不過有幾次遇到店家40分左右就開始清潔店內，但是她還坐在座位上用餐，「感覺會不會一些灰塵什麼的掃進食物裡」。

貼文一出，許多網友砲轟原PO沒有同理心，「店員讓你吃了，在做清潔還要被質疑會有灰塵進到食物，誰知道你要吃多久，要等你吃完再清嗎，不用下班？」「他們做餐點也要時間」、「他們只是打工仔他們只想準時下班」、「有時候真的會很難理解，怎麼有人能這麼沒有同理心」、「他們做餐點也要時間」。