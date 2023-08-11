彰化崇實高工旁25棵路樹遭斷頭！兇手是隔壁里長　慘狀畫面曝

▲彰化崇實高工一整排行道樹被斷頭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超誇張！彰化員林市崇實高工後方一整排25棵人行道路樹10日中午無端遭斷頭，竟然連公所及校方對如同砍樹的修剪路樹都一頭霧水，三和里長吳權勝才坦承是他僱工人修剪，因為有接獲里民反映路樹危及路人安全；更扯的是，該區又不是他轄區，而是在新興里，民眾見到遮蔭的路樹被砍，直呼「真的太殘忍、粗暴」。

員林市民代表張偉傑昨天接獲民眾陳情後，與縣議員曹嘉豪到場會勘，怒轟「這真的超級誇張」、「砍樹竟都沒人知道」，「25棵樹活生生被砍到斷頭，這是哪門子的修剪路樹，還要讓這些樹活嗎？」，被砍的樹有鳳凰木、黑板樹、藍花楹及樟木等等，這些行道樹已經生長20年，呼籲相關單位要找出砍樹兇手。

▲20年行道樹被斷頭。

吳權勝在電訪中表示，這是因為先前跟崇實校方承租校舍做為社區活動中心時，由他負責維持附近環境整潔，有里民陳情路樹影響安全，才會砍斷。但校方說，吳權勝要砍樹前並沒有知會公所及校方，也沒有同意他砍樹，正當性及合理性有需要釐清，當初協議裡只有環境清潔，沒有要求對方砍樹。

有一名老阿伯說，有看到三和里長吳權勝帶著電鋸到現場砍樹，當下大家一聽都傻眼，這是在新興里，又不是他的里，他幹嘛帶人砍樹，也有居民大罵，這裡是平日散步及乘涼的好所在，如今光禿禿，樹被砍到連頭都沒了，也活不了，-而且每棵樹都僅剩約5-20公分高，夜間也沒路燈，萬一踢到跌倒這不是更危險，讓人看得真的很無言。