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美容師假冒獸醫　無照「替狗狗剖腹產」！棉線縫傷口害慘死

▲▼假冒獸醫「替狗狗剖腹產」！棉線縫傷口害慘死。（圖／Collier County Sheriff`s Office）

▲Sugar因遇到無照獸醫，不幸出現手術併發症死亡。（圖／Collier County Sheriff`s Office）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名男子假冒獸醫替一隻吉娃娃進行剖腹產手術，導致狗狗在1周內傷口感染，並出現併發症。飼主發現後隨即將狗狗送往24小時營業的寵物急診醫院，但經搶救後仍不幸死亡。院方替狗狗照超音波後才發現，手術的傷口竟是用一般針線縫合，而非獸醫的專業縫合材料。

根據《紐約郵報》報導，61歲桑切斯（Osvaldo Sanchez）是一名持有執照的寵物美容師，然而卻向他人聲稱自己也是一名獸醫師。6歲吉娃娃Sugar懷孕後在家中由主人接生，但因為生產困難，飼主便緊急找到桑切斯前來協助。

▲▼假冒獸醫「替狗狗剖腹產」！棉線縫傷口害慘死。（圖／Collier County Sheriff`s Office）

▲桑切斯只是一名寵物美容師，並沒有獸醫執照。（圖／Collier County Sheriff`s Office）

桑切斯5月18日開著一輛改裝成寵物救護車的車子到Sugar家中，並將牠帶上車，同時在車上進行剖腹產與結紮手術。他最後從Sugar的子宮內取出一隻死亡的小狗，並重新將Sugar的肚子縫合，同時向死主收取600美元（約新台幣1.9萬元）的手術費用。

Sugar卻在1周後病情急轉直下，牠的主人5月25日將牠送到一間24小時營業的緊急寵物醫院檢查。獸醫發現，牠的傷口出現嚴重感染，並因此產生併發症。獸醫隨後替牠進行超音波檢查，這才發現桑切斯竟然是使用一般的針線替牠縫合，而非使用符合規定的醫療標準縫合材料。

不幸的是，Sugar當晚就因為「手術多重併發症」死亡。獸醫無奈表示，如果是由有執照的專業獸醫替Sugar剖腹產，就不會發生這個慘況。警方已於11日依虐待動物與無照行醫逮捕桑切斯。

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