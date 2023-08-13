高雄造勢擠爆2千人　　侯友宜合體南部小雞：一定讓民進黨下台

▲侯友宜首場高雄造勢。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「台灣要好，高雄挺侯」團結大會今（13）日上午登場，現場湧入2000位民眾，高舉國旗吶喊凍蒜，力挺國民黨總統參選人侯友宜及立委參選人，並有農漁民代表上台致詞高喊，一定要讓侯友宜當選，才能帶給兩岸和平，讓農漁產品賣得出去。侯友宜表示，兩岸瀕臨戰爭邊緣，因此他一定要站出來，確保兩岸和平穩定，用生命顧台灣的安全，守護社會公平正義。

今日團結大會，國民黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠及去年代表國民黨參選高雄市長、屏東縣長的柯志恩、蘇清泉，高雄市黨部主委黃昭順、立委吳怡玎及立委參選人曹桓榮、李眉蓁、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、鍾易仲、李明璇、盧縣一、孔文吉、黃仁皆到場力挺，展現南台灣團結拚勝選的氣勢。

侯友宜上台時，有農漁民代表將裝有農漁產品的扁擔交給侯友宜，期盼侯友宜扛起台灣重擔。侯友宜致詞時也先深深一鞠躬，感謝所有鄉親的熱情支持，他表示，他是南部小孩，會永遠與基層民眾站在一起，秉持重情重義的精神，他了解高雄鄉親最在乎的就是空汙問題，上任後一定會帶動產業升級轉型，保護環境生態，改變高雄的汙染問題。

侯友宜也提到，這幾年民進黨執政「二二六六（零零落落）」、弊案叢生，亂花錢造成債留曾孫，還有兩岸問題、光電弊案、高端疫苗疑雲及詐騙集團肆虐，就連賣一級毒品者都可以減刑，難怪全台灣六成以上民意要下架民進黨，「民進黨把大家搞到不能生活，人民不能過安全的生活，一定要讓民進黨下台，不能再給他做下去！」他也強調，當選總統一定成立新的特偵組，「一條一條算清楚！」

朱立倫表示，2024選舉不是個人的選舉，也不是國民黨的選舉，是台灣全體人民的選舉，如果希望過安定的好日子、和平的好日子，讓社會可以更清明、空氣不要汙染，全黨、全民要團結一致，對抗民進黨不公不義，支持國民黨、支持過去幾十年用生命守護台灣的侯友宜。

黃敏惠表示，侯友宜是參選人當中，最正派、最清廉，但從選總統開始，受到許多抹黑，如同當時韓國瑜市長，被民進黨全黨、全國打一人，沒有了是非，而民進黨執政後，只讓台灣越來越差，人民越來越痛苦，因此拜託大家，一定要團結起來堅定支持侯友宜，未來才有希望。柯志恩說，現在三個候選人，兩個是醫生，一個是警察，醫生是看過生死，警察卻是真正經歷過生死、因此深知戰爭的可怕，「侯友宜是從最基層挺過來的候選人，值得我們信賴，一定會讓台灣和平、讓孩子安居樂業」。