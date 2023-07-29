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美國援台108億軍備　國台辦：若一條道走到黑「青年只能當砲灰」

▲▼ 陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國總統拜登於當地時間28日宣布向台灣提供3.45億美元（約108億新台幣）的軍備援助。對此，國台辦今（29）日表示堅決反對，並稱「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當砲灰」。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，企圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事勾連，他們的所作所為正在把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」加劇台海兵凶戰危，「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當砲灰。」

陳斌華表示，無論民進黨當局、「台獨」分裂勢力花多少台灣老百姓的納稅錢，買多少美國武器，「都動搖不了我們解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了我們維護國家主權和領土完整的強大實力。」

據早前報導，白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防物資資服務、軍事訓練教育。對此，外交部感謝美國政府長期履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。

國民黨籍立法院外交國防委院會委員江啟臣則表示，正面看待美方積極協助我國防建軍戰備，也期盼這樣的協助跟軍援能符合我方實際國防需要，只是不論軍購或軍援，蔡政府須跟美方協調出最有利於我國防需求的項目。

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