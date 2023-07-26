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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年文化月蘇州開幕　宋濤出席啟動儀式

▲▼ 两岸青年文化月 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲蘇州市委副書記、市長吳慶文在致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／蘇州報導

第三屆海峽兩岸青年文化月今（26）晚在江蘇蘇州舉行開幕式，國台辦主任宋濤到場出席，但並未致詞，由蘇州市委副書記、市長吳慶文發表講話稱，期盼台灣青年能發揮好橋梁紐帶作用，兩岸一家親，吸引帶動更多台灣同胞到蘇州。

吳慶文致詞時指出，蘇州是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最密切的地區之一，有1.3萬家台企落地發展、15萬名台胞安居。

吳慶文表示，本屆兩岸青年文化月規格再創新高，其中有逾500名台灣青年是首次來到大陸，衷心希望此次活動能推動兩岸青年互學互鑑，相親相近，交心交流，期盼台青發揮好橋梁紐帶作用，兩岸一家親，吸引帶動更多台灣同胞了解蘇州，來蘇州創業，在蘇州生活。

▲▼ 蘇州,青年文化月 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲宋濤（左二）上台進行啟動儀式 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

在啟動儀式上，宋濤與江蘇省長許昆林等人共同上台，按下電子啟動鍵。另外，開幕式上還舉辦了江蘇省對台交流基地授牌儀式，分別為蘇州香草苑度假農莊基地和南通華夏電影展示館。

今日出席開幕式的大陸官員有宋濤、江蘇省台辦主任練月琴、大陸海協會副會長黃文濤等；台灣方面有立法委員王鴻薇、新北市議員王威元、前國民黨秘書長李乾龍等人參加。

據悉，海峽兩岸青年文化月由國台辦、江蘇省政府主辦，是江蘇面向兩岸青年打造的綜合性平台、示範型項目，內容包括文化沙龍、文學創作、文創大賽、文藝演出等，自2021年在蘇州首次舉辦以來，共吸引超過6000名兩岸青年參與。

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