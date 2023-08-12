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掏空70米！投85線今搶通　便道開放小車通行...部落免再繞遠路

▲▼投85線路基流失70公尺的超大斷點 12日下午搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投85線路基流失70公尺的超大斷點，12日下午搶通便道。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投仁愛鄉受卡努颱風外圍環流致豪雨成災，縣府災後持續與各單位通力合作，全力搶通道路、復原重建等等工作，而仁愛鄉道路多處中斷，最困難的投85線平靜橋路段，經縣府徵求公路總局第二區養護工程處，及協力廠商等工程專業技術人員現場會勘，研擬出沿山側擴挖方式推進加速搶修，今（12）天下午不到3點，終於在中斷9天後搶通，恢復小型車通行，比預計時間還早2小時。

▲▼投85線路基流失70公尺的超大斷點 12日下午搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

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▲日前投85線路基嚴重淘空情形。（圖／南投縣府提供）

縣府工務處副處長李坤煌指出，有關投85線7.9K，平靜橋北側路基流失出現長達70米缺口，並造成平靜橋橋台局部掏空，但經初步檢視，橋梁結構尚無受損，因此在彙整專家意見後，先以混凝保護土橋台邊坡基腳，再施作固床保護工及護岸擋土牆，避免邊坡土石持續下刷進一步危及橋梁安全。

同時，李坤煌說，平靜橋北側流失70米長路基的大斷點，則克服困難採山側擴挖便道方式搶通，並將邊坡再噴混凝土加以保護，避免坡面土石持續鬆動導致路基流失更形惡化，也確保高繞的便道安全，便道搶通完成後，會再配合路基寬度增設擋土設施，強化便道通行功能及安全性。

▲▼投85線路基流失70公尺的超大斷點 12日下午搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

李坤煌指出，投85線7.9K大斷點搶通便道後，已立即協調都達、德鹿谷兩村村長，基於通行安全最優先的考量，達成共識在開放便道通行小型車之後，夜間仍須採行管制車輛通行的配套措施。

縣府指出，投85線平靜橋路段受災形成的大斷點，導至都達、德鹿谷兩村超過1500位村民，進出部落只能遠繞農路，改從翠峰或清境連通台14甲線，才能維持對外交通，如今便道搶通後，除會開放村小轎車、小貨車通行，也會提供必要的救災機具及運補車輛通行，可望全面加速這兩村的災後復原工作。

截至12日下午4點，仁愛鄉境受創的主要道路已全部搶通，包括台14線，除從9日到18日，部分路段維持管制每2小時放行10分鐘，預計18日可解除交管全線放行，並於台14線94K廬山部落之後的路段封閉管制外，投83線、投89線及投85線均已搶修恢復通行。

▲▼投85線路基流失70公尺的超大斷點 12日下午搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

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